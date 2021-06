Manuseio de alimentos exige atenção redobrada com a limpeza

Seja em restaurantes, hospitais ou qualquer outro ambiente que lide com o manuseio de alimentos, boas práticas de higiene são muito bem-vindas e precisam ser reforçadas a cada dia. Especialmente em momentos delicados como o que se instaurou com a pandemia da Covid-19, esse zelo com a alimentação se tornou ainda mais essencial. Para isso, alguns métodos de limpeza passaram a ser imprescindíveis. Quanto mais especializados, maior a garantia de eficácia do processo de higienização, bem como a segurança de que todos ao redor estejam seguros.

Para Jefferson Heinz, CEO da fabricante de escovas Weinberger, as boas práticas no manuseio de alimentos reforçam o compromisso com a saúde. “Além de evitar a proliferação de doenças, hábitos pessoais e com o ambiente ainda são capazes de reduzir o desperdício, contribuindo para um manuseio mais sustentável de alimentos”, destacou.

O empresário também salientou que existe manipulação de alimentos em locais onde a maioria das pessoas vê, como os restaurantes, e também os que ficam mais escondidos, como as indústrias. “Embora muitos acreditem que a limpeza no manuseio de alimentos se trata apenas de restaurantes, as indústrias têm um papel muito importante nesse processo. Justamente por ser o local em que eles são inicialmente produzidos para então irem ao comércio”, afirmou Heinz.

No caso das indústrias, entre as exigências de limpeza para um bom funcionamento da produção estão a correta higienização das mangueiras, peneiras, formas e bancadas. Segundo o CEO da Weinberger, o uso de utensílios específicos para essa finalidade pode auxiliar no processo. “Com as ferramentas corretas, o serviço se torna mais simples e completo, sem muito esforço”, avaliou Jefferson Heinz.

Já nos locais de maior domínio do público, como os restaurantes, a limpeza envolve não só um bom manuseio do alimento, mas também a atração de novos clientes. “Para os estabelecimentos, o mais recomendado é usar escovas de limpeza que sejam capazes de atender à necessidade”, explicou o gestor. Ele ainda destacou que: “Ao comercializar um produto, temos a plena segurança de que todas as suas características vão ao encontro do que o usuário precisa”, disse.

Quando se trata de escovas de limpeza específicas para casos de manuseio de alimentos, podem ser consideradas as escovas para forma de sorvete, forno de pizza e garrafas, por exemplo. “Se houver uma necessidade ainda mais pontual, conseguimos elaborar um projeto personalizado, sob encomenda”, alertou Heinz.

Embora toda a limpeza dos ambientes e utensílios seja crucial, não se pode deixar de lado as boas práticas com a higiene pessoal, utilização correta dos equipamentos, organização e a certificação de que os produtos utilizados têm boa procedência.

“A pandemia veio apenas reforçar a importância de um hábito que deve ser constante. Que essa lição sirva de impulsionamento para práticas ainda melhores de higiene no futuro”, finalizou o CEO da Weinberger, reforçando que mais que o cumprimento de normas, a limpeza imprime um papel muito importante de zelo com o outro.