Mapa mostra risco de contaminação de covid-19 por endereço

A iniciativa “Juntos Contra o Covid-19” desenvolveu um mapa no qual mostra os endereços com maior risco de contaminação de coronavírus (Covid-19). O mapa pode ser acessado gratuitamente e sinaliza locais com maior número de contagio da doença.

Os dados da plataforma foram coletados com base no público em geral, no qual foi solicitado algumas informações – estado de saúde, endereço e dados pessoais – para assim mapear o risco do contagio.

Os nível do risco (baixo, médio e alto) é calculado a partir das informações do público pelo algoritmo pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O Juntos Contra o Covid-19 foi criada pela Faissal Nemer Hajar, estudante de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e conta com o apoio da Amazon, GEBIT, Cloudster e Acorss.

Para acessar o mapa, acesse o site (clique aqui).