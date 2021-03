Março é o mês de combate à tuberculose

Em 1982, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elegeu 24 de março como o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma data para alertar sobre essa doença infecciosa e transmissível que afeta predominantemente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos.

Na capital paulista, o mês de março também marca a campanha de intensificação de busca ativa de tuberculose nas unidades de atendimento do município. O objetivo é diagnosticar e encaminhar para tratamento.

Causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, a doença é um sério problema de saúde pública. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cada ano são notificados pelo menos 70 mil novos casos de tuberculose no país. Em 2019, foram mais de 4 mil mortes no Brasil.

“A tuberculose ainda é a doença infecciosa que mais mata no mundo”, revela a infectologista Rachel Russo Leite, coordenadora do Programa Municipal de Controle de Tuberculose da Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa) da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS). “Dados da Organização Mundial da Saúde apontam cerca de 1,5 milhão de mortes por ano”, completa.

A médica explica que, com a pandemia da Covid-19, o número de notificações da doença diminuiu cerca de 20%, o que impacta diretamente no aumento da mortalidade.

Tratamento

A tuberculose tem cura, mas o diagnóstico tardio dificulta o seu combate. Por isso, a Secretaria Municipal da Saúde realiza anualmente campanhas nos meses de março e setembro para conscientizar sobre as formas graves da doença, que tem sintomas como tosse prolongada e com catarro, sudorese noturna e perda de peso.

No caso destes sintomas, a pessoa pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Consulte os endereços na plataforma Busca Saúde.

O diagnóstico da tuberculose é feito por testes, exames de análise e radiografia de tórax. O tratamento é medicamentoso e a vacina BCG também é utilizada como forma de prevenção.