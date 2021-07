Massa de ar polar causa recorde de frio na Grande São Paulo

A sexta-feira começou gelada com pouca nebulosidade, formação de geadas em alguns pontos e termômetros oscilando em torno dos 3,2°C durante a madrugada, o que constitui recorde de menor temperatura média de toda a série histórica do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que coleta dados desde 2004. De acordo com as estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo os valores mais baixos foram -3,0°C em Engenheiro Marsilac, também novo recorde de menor aferição absoluta, e -2,0°C na Capela do Socorro.

A Defesa Civil Municipal mantém a Cidade de São Paulo em alerta para as baixas temperaturas desde ás 08h30 da manhã do dia 28/06/2021. Caso encontre alguém em situação de rua ligue 156.

No decorrer do dia o predomínio de sol deve ajudar a diminuir um pouco a sensação de frio, mas as temperaturas não sobem muito com máximas em torno dos 15°C. Os índices de umidade entram em declínio e devem atingir valores próximos aos 40% no período da tarde e não há expectativa de chuva.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A massa de ar polar começa a enfraquecer e as temperaturas devem apresentar gradativa elevação nos próximos dias, entretanto as madrugadas ainda devem ser geladas na Grande São Paulo.

O sábado (31) deve apresentar mais uma madrugada gelada, com formação de geadas e termômetros oscilando em torno dos 6°C. No decorrer do dia o sol favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 17°C. No decorrer da tarde a nebulosidade aumenta um pouco e a umidade relativa do ar pode chegar aos 40%, mas não há condições de chuva.

No domingo (01) persistem as condições de temperaturas baixas durante a madrugada e em gradativa elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 8°C e máximas