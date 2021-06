Médicos alertam para o aumento do consumo de álcool e outras drogas em evento on-line

Desde 1987, o dia 26 de junho marca a data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Com o objetivo de ressaltar a importância deste assunto, a Prefeitura de São Paulo realiza no dia 28 de junho, às 18 horas, uma conversa online sob o tema “Consumo de álcool e outras drogas na pandemia”, transmitida pelo YouTube e com acessibilidade em Libras.

O convidado é o médico psiquiatra Dartiu Xavier, Coordenador do Serviço de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo. “Refletir sobre o próprio consumo durante a pandemia é um exercício importante e pode prevenir problemas”, alerta Xavier. “O uso problemático começa quando há perda do controle do uso, trazendo prejuízos à vida do indivíduo”.

A conversa será com o psiquiatra Arthur Guerra de Andrade, Coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Coordenador Técnico do Programa Redenção da Prefeitura Municipal de São Paulo, que oferece atenção à saúde, reinserção social e capacitação profissional às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade ou risco social e fazem uso abusivo de álcool e outras drogas.

Aumento do consumo de drogas

Os dados do Brasil mostram aumento nos consumos de 17.2% de maconha; 7.4% de cocaína e 12.7% de benzodiazepínicos durante a pandemia. Com relação ao consumo de álcool, o aumento foi de 13,1%, um pouco abaixo da média mundial de 13,5%.

Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas

O Programa Redenção integra a Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas, assim como as ações de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Mais informações “Consumo de álcool e outras drogas na pandemia” acesse: https://cutt.ly/dnBQc7X

Saiba mais sobre o Programa Redenção acessando o link.

Serviço:

Consumo de álcool e outras drogas na pandemia

Data: 28/06

Horário: 18h

Link da transmissão: Programa Redenção – YouTube https://www.youtube.com/channel/UCX6wFNgvkKKHwV6TOaHUn8g