Membros das forças de segurança demonstrarão suas habilidades com motocicletas

No dia 26 de janeiro, domingo, a Praça da República é palco de uma competição que promete reunir motociclistas representantes das forças de seguranças. O evento é organizado pelo Brasil Riders e acontece das 8h às 17h. A entrada é gratuita.

Os participantes do desafio serão Policiais Militares, Exército, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Metropolitana. Os motociclistas trabalham diariamente com as motocicletas da corporação, prestando atendimento à população, patrulhando e fiscalizando as Leis.

O evento será perfeito para que os participantes possam demonstrar suas habilidades em um circuito preparado para desafiar até o mais experiente piloto.

Sampa Police Motorcycle Treinamento 2020

Quando: 26 de janeiro, domingo, das 8h às 17h

Onde: Praça da Republica, 294 (avenida Ipiranga)

Entrada: Gratuita

Foto: Reprodução/Facebook