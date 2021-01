Menina de 12 anos morre após ser atropelada por viatura da GCM na Zona Norte

Uma menina de 12 anos morreu após ser atropelada por uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na tarde do último sábado (23). O acidente, que aconteceu na Avenida Água Fria, na Zona Norte de São Paulo, foi flagrado por câmeras de segurança.

O atropelamento aconteceu enquanto a garota atravessava a via na faixa de pedestre e o veículo trafegava em alta velocidade.

A Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo informou a vitima foi socorrida ao Pronto Socorro do Hospital do Mandaqui pelos atendentes do SAMU, mas morreu na noite desta quarta-feira (27).

“A equipe da GCM prestou atendimento imediato no local do acidente, onde o socorro foi realizado por equipe do SAMU. O motorista relatou que, enquanto dirigia a viatura em atendimento a uma ocorrência, a menina atravessou sem tempo para desviar”, disse a secretaria.

O caso foi registrado no 20º DP, da Água Fria, como atropelamento, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e comunicação de óbito.

Através de nota, a Prefeitura de São de Paulo diz que o condutor da viatura, de 30 anos, foi afastado das atividades e está recebendo assistência psicológica, bem como a família da menina atropelada.

“As medidas administrativas e funcionais serão estabelecidas após apuração pela Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana. O Departamento de Orientação Social da SMSU, responsável pelo atendimento social e psicológico, está acompanhando o caso, oferecendo acolhimento e suporte à família da jovem, bem como atendimento psicológico ao condutor da viatura, que está afastado de suas atividades”.

A íntegra da nota da Prefeitura de SP:

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, informa que a ocorrência registrada no dia 23/1 está sendo supervisionada e apurada em todas as instâncias. A equipe da GCM prestou atendimento imediato no local do acidente, onde o socorro foi realizado por equipe do SAMU. O motorista relatou que, enquanto dirigia a viatura em atendimento a uma ocorrência, a menina atravessou sem tempo para desviar. O caso, registrado como atropelamento culposo, está sob responsabilidade da Polícia Civil, que investiga o caso. As medidas administrativas e funcionais serão estabelecidas após apuração pela Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana. O Departamento de Orientação Social da SMSU, responsável pelo atendimento social e psicológico, está acompanhando o caso, oferecendo acolhimento e suporte à família da jovem, bem como atendimento psicológico ao condutor da viatura, que está afastado de suas atividades”.