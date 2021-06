Mercado imobiliário da cidade de São Paulo tem recorde em vendas e lançamentos dos últimos 17 anos

O mercado de imóveis da cidade de São Paulo registrou um dos maiores resultados para os meses de maio dos últimos 17 anos, segundo um levantamento feito pelo Sindicato da Habitação na Internet (Secovi -SP). No último mês de maio, foram lançadas 8.441 residências, um aumento de 77,7% em relação a abril com (4.760 unidades) e 437,8% sobre o total de maio de 2020 com (1.579 unidades).

Em relação às vendas, foram vendidas 5.883 novas unidades habitacionais em São Paulo, ultrapassando em 44,1% o resultado de abril (4.083) e em 114,6% o registrado em maio do ano passado (2.405 unidades).

Esses dados mostraram que, mesmo com a pandemia, o setor imobiliário permaneceu em alta, e o primeiro trimestre de 2021 foi positivo para as construtoras paulistas.

Mesmo com aumento da taxa Selic de 3,5% para 4,25% a compra de um imóvel financiado ainda continua vantajosa, já que os juros do crédito imobiliário estão em níveis mais acessíveis e o mercado permanece atrativo, tanto para investidores, quanto para os interessados na compra da casa própria.

Para Dante Seferian, CEO da Danpris, construtora e incorporadora da região metropolitana de São Paulo, esse aumento das vendas se dá pelas vantagens que o consumidor encontra na hora de comprar um imóvel. “Nós investimos no programa Casa Verde Amarela que é um dos responsáveis pelo aumento das vendas. Voltado para o segmento econômico, ele oferece taxas de juros mais baixas em nível de mercado e a compra desses imóveis gera um grande impacto na economia do Brasil”, salienta.

Um outro fator responsável pelo crescimento do setor imobiliário foi a tecnologia aplicada que ajudou a manter as vendas estáveis mesmo durante a pandemia. A visita aos stands foi facilitada e já é possível fazer um tour virtual para conhecer um apartamento decorado apenas utilizando a tela do computador ou celular. A Danpris promove esse tour virtual em todos os seus lançamentos e é possível visualizar cada detalhe do imóvel. “A tecnologia se tornou uma grande aliada e ajudou a manter as vendas estáveis durante a pandemia. A indústria da construção civil conseguiu implementar inovações interessantes, como tour para visita do decorado, a assinatura da escritura online e tem mais novidades chegando. Acho que uma lição positiva para o período que estamos atravessando é que o nosso setor se uniu mais e conseguiu encarar os desafios com criatividade”, comenta Dante.