Mesmo com a crise, Carrefour oferece cerca de 3 mil vagas de emprego

A rede de hipermercados Carrefour irá realizar um processo seletivo para cerca de 5 mil vagas de trabalho para todo o Brasil, sendo que deste número, 3 mil são apenas na cidade de São Paulo. A escolha das vagas serão totalmente online pelo link (clique aqui). O prazo par terminar o cadastro será até o preenchimento total dos cargos.

Por ser um processo virtual, o candidato não precisará deslocar-se para cumprir as etapas de seleção, incluindo entrevista e entrega de documentos, que deverão ser digitalizados. A ação visa preservar os interessados nas vagas e as equipes de recursos humanos, em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19).

As novas contratações servirão para reforçar as equipes para que todas as operações do Carrefour, neste momento, funcionem normalmente para atender a demanda dos consumidores por alimentos e produtos de consumo diário. Os postos de trabalho são para:

operador de loja;

auxiliar de perecíveis;

agente de prevenção;

recepcionista de caixa;

padeiro;

peixeiro;

técnico em manutenção;

açougueiro;

operador de centro de distribuição; e

vendedor de eletrodomésticos.

Os interessados pelas vagas deverão ter concluído ou estar cursando o segundo grau. Algumas funções requerem outros pré-requisitos, como o cargo de operador de loja. Para essa vaga, é necessário atuar com reposição de diferentes produtos. Saiba mais no link: https://www.99jobs.com/carrefour.