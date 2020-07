Mesmo com pandemia, aluguel em SP sofre reajuste de 2,9% no 1º semestre de 2020

De janeiro a junho de 2020, o valor do aluguel na capital paulista sofreu um reajuste de 2,9%, de acordo com relatório elaborado pelo Imovelweb. A valorização ocorre mesmo com o cenário de incerteza criado pela pandemia do coronavírus (covid-19).

Segundo o estudo, o imóvel padrão (65m², 2 dormitórios e 1 vaga de garagem) ficou no patamar de R$ 1.975/mês.

A região que mais se valorizou durante esse período foi Jardim Leonor, no qual o valor médio do aluguel subiu 24,9%, chegando a marca de R$ 3.076/mês. Em seguida vem os distritos de Vila Cordeiro, com alta de 24,6% (R$ 4.899/mês), e o bairro da Luz, com elevação de 24,5% (R$ 1.910/mês).

Por outro lado, o bairro Jardim das Acácias apresentou a maior queda (24%) e seu preço de locação ficou no patamar de R$ 3.243/mês, seguido por Jardim da Glória (R$ 2.359/mês) e Sapopemba (R$ 1.415/mês), com quedas de 21,2% e 20,5%, respectivamente.

Confira quais os bairros mais valorizados de São Paulo:

Vila Cordeiro (Itaim Bibi) – R$ 4.899

Vila Olímpia (Itaim Bibi) – R$ 4.871

Itaim Bibi – R$ 4.767

Confira os bairros menos valorizados de São Paulo:

Guaianazes – R$ 1.078

Vila Sabrina (Vila Medeiros) – R$ 1.078

Vila Chabilândia (Lajeado) – R$ 1.118

Reajuste no valor do imóvel

O valor do reajuste do imóvel não acompanhou o valor do reajuste do aluguel em São Paulo. Segundo o relatório, no primeiro semestre deste ano a valorização do preço médio do m² foi de apenas 0,5%. O relatório da Imovelweb aponta que a média do m² na capital paulista está em torno dos R$ 6.163/m².

O bairro com maior aumento no m² foi Vila Souza (R$ 5.034/m²), que cresceu 19,1% nos últimos 12 meses. Chácara Santa Etelvina (R$ 2.649/m²) aparece logo em seguida, com crescimento de 19%, e Vila Azevedo (R$ 8.052/m²) com elevação de 18,7%.

Já o bairro com pior desempenho foi Parque do Carmo, que apresentou uma queda de 19,3%, (R$ 3.753/m²). Em seguida aparece os bairros Sítio Morro Grande (-18,8%) e Chácara Santana (-18,7%), cujas médias do m² ficaram em R$ 4.077,00/m² e R$ 6.872/m², respectivamente.

Bairros com m² mais caros de São Paulo

Jardim Panorama (Morumbi) – R$ 24.982

Parque Ibirapuera (Morumbi) – R$ 24.278

Cidade Jardim (Morumbi) – R$ 23.416.

Bairros com m² mais baratos de São Paulo