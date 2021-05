Metrô distribui mais de 1,7 milhão de camisinhas em quatro meses

Somente nos quatro primeiros meses deste ano foram distribuídas mais de 1,7 milhão de camisinhas aos passageiros do Metrô. O resultado é fruto da parceria do Metrô com o Programa Municipal de DST/AIDS, da Secretaria Municipal da Saúde, que tem como objetivo ampliar as ações de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis.

Para facilitar o acesso aos preservativos, 11 estações do Metrô já contam com displays para distribuição gratuita de preservativos masculinos. Cada um dos equipamentos tem capacidade para armazenar 14 mil preservativos, que são repostos periodicamente.

As camisinhas estão disponíveis nas estações Tucuruvi e Jabaquara (Linha 1-Azul), Consolação, Paraíso e Tamanduateí (Linha 2-Verde), Tatuapé, Brás, Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda, Sé e República (Linha 3-Vermelha).