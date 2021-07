Metrô recebe campanha de incentivo ao descarte adequado de entulho

A partir desta quinta-feira (1º), estações do Metrô vão receber protótipos de caçamba de entulho para alertar sobre a importância do descarte correto de resíduos da construção civil. A ação vai até 23 de julho e terá início nas estações Tatuapé (Linha 3-Vermelha), São Mateus e Vila Prudente (Linha 15-Prata).

Já a partir do sábado (4), as estações Luz e Paraíso (Linha 1-Azul), além da República (Linha 3-Vermelha), também receberão as caçambas, que são parte da campanha de conscientização feita pela ABRECON (Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição)

O objetivo é ajudar a conscientizar as pessoas para evitarem desperdícios na construção civil e sobre o descarte correto de materiais como entulho proveniente de desperdício de construções, como fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira, entre outros materiais.

A campanha também estará em painéis ao lado das caçambas e em vídeos nos monitores das plataformas do Metrô, falando sobre como a reciclagem é essencial no setor da construção civil.