Ministério da Saúde confirma 4º caso de coronavírus no Brasil

Nesta quinta-feira (5) foi descoberto mais um caso de coronavírus no Brasil. Até o momento, todos os pacientes são da cidade de São Paulo. O último registro foi em uma adolescente de 13 anos que havia voltado recentemente de uma viagem à Itália. Todos os pacientes contraíram a doença fora do país.

A confirmação do último registro aconteceu após um recuo no Ministério da Saúde, quando na manhã desta quinta o órgão havia dito que o caso da adolescente não era considerado como confirmado pois ela não estava exibindo os sintomas.

Até o momento (5) o Brasil conta com cerca de 531 casos suspeitos, sendo que somente na cidade de São Paulo são 136 registros.

Governo combate a falta de informação

No final de fevereiro o Governo de São Paulo lançou um manual digital que promete esclarecer sobre os riscos do coronavírus. O manual digital pode ser baixado gratuitamente pelo site (clique aqui) ou via QR Code e impresso.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Brasil