Ministro da Saúde diz que avião para buscar vacinas na Índia decola nesta quarta

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o avião para buscar duas milhões de doses da vacina contra a Covid-19 do laboratório Serum decola nesta quarta-feira (13) para a Índia.

“É o tempo de viajar, apanhar e trazer, já está com documento de importação pronto […]. Então quando nós tivermos a posição da Anvisa, temos material para distribuir e temos capacidade para vacinar no país todo”, disse

O imunizante é desenvolvido pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford.

As doses devem chegar no Brasil no dia 16 de janeiro.

Em 2 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um pedido feito pela Fiocruz para importação das duas milhões de doses da vacina.

Segundo Pazuello, o governo brasileiro terá 8 milhões de doses de dois tipos de vacina contra a Covid-19 para vacinar a população. Serão 6 milhões de doses da CoronaVac, imunizante produzido pelo Butantan em parceria com o laboratório Sinovac, e essas duas milhões de doses da vacina de Oxford importadas da Índia

O ministro garantiu que vai levar de 3 a 4 dias para iniciar a distribuição do imunizante ao estados após a aprovação da agência.

“A Anvisa vai se pronunciar no dia 17. Se se a Avisa se alongar, para o dia 21 ou 22, botem os números pra frente, mas é janeiro [que começa a vacinação]”