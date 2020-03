Missionárias da Caridade necessitam da ajuda de todos para continuar ajudando aqueles que precisam

Inicio esta matéria, fazendo um APELO a população da Zona Norte de São Paulo. Todos nós estamos atravessando um momento difícil, e mais ainda, aquelas pessoas desprovidas de renda e assistência que estão abaixo e na linha de pobreza, moradores de rua, abandonadas ou sem famílias que vivem da caridade e de doações.

Esse apelo se faz necessário, já que na nossa região tem milhares de seres humanos nestas situações.

Direciono neste momento a atenção para a Casa Missionárias da Caridade, localizada na zona norte da qual temos informações sobre as necessidades que estão enfrentando neste momento difícil, em continuar auxiliando e provendo o necessário para essas pessoas que lá são assistidas.

Muitos que colaboravam com a entidade reduziram ou cessaram as doações nos últimos dias em virtude do momento que atravessamos com a pandemia do Coronavírus e consequentemente pela quarentena que foi imposta. Por isso o apelo se faz necessário para todos aqueles que possam ajudar com doações, que são urgentes.

A entidade é conduzida por freiras e missionárias que dedicam suas vidas ao legado deixado pela Santa Madre Tereza de Calcutá (leia abaixo sobre as Missionárias) na ajuda ao próximo, atendendo diariamente, oferecendo abrigo, fornecendo alimentos, medicamentos, insumos de higiene e roupas, provendo o necessário para o bem-estar dessas pessoas, que na grande maioria estão excluídas da sociedade e sem qualquer amparo governamental.

Sobre as Missionarias da Caridade

Casas das Missionárias da Caridade no Brasil é uma resposta a muitas buscas de pessoas que amam verdadeiramente a Santa Madre Teresa de Calcutá e a congregação fundada por ela na Índia e está presente em muitos países do mundo.

“Somos contemplativas no coração do mundo, porque “rezamos” o nosso trabalho. Realizamos um trabalho social, certamente, mas somos mulheres consagradas a Deus no mundo de hoje. Entregamos a nossa vida a Jesus, com uma renúncia total e a serviço dos pobres, tal como Jesus nos deu a sua vida na eucaristia. O trabalho que fazemos é importante, mas não é tanto a pessoa que o faz que é importante. Fazemos esse trabalho por Jesus Cristo, porque o amamos. É tão simples. Não temos condições de fazer tudo. Eu sempre rezo muito por todos aqueles que se preocupam com as necessidades e misérias dos povos. Muitas personalidades e gente rica se associaram à nossa ação. Pessoalmente, não possuímos nada. Não ganhamos dinheiro. Vivemos da caridade e para a caridade. ” “Buscando a face de Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os lugares, durante todo o tempo, e vendo a Sua mão em cada acontecimento – isso é contemplação no coração do mundo”. (Santa Madre Teresa de Calcutá)

Doações

As necessidades urgentes das Missionárias da Caridade são:

– Alimentos em geral, perecíveis e não perecíveis, desde que estejam dentro da data de validade e frescos;

– Leite e Leite em pó;

– Fraldas geriátricas;

– Medicamentos básicos que não necessitam de prescrição médica e insumos (antissépticos, analgésicos – antiinflamatórios, esparadrapos, algodão, ataduras entre outros);

– Roupas;

– Produtos de Higiene (papel higiênico – sabonetes – pasta e escovas de dentes – Álcool em gel, entre outros);

– Produtos de Limpeza;

– Dinheiro podem ser doados mas presencialmente no local

Essas necessidades são urgentes e podem ser entregues diretamente no endereço abaixo.

Pedimos a colaboração de todos que tenham a possibilidade de ajudar neste momento difícil. Vamos fazer a nossa parte!

Casa Missionárias da Caridade

Rua Francisco Arcuri, 133 – Jardim Peri

Zona Norte – São Paulo

Tel.: 11 – 2258-4404

Quer saber mais sobre as Missionarias da Caridade no Brasil

Acesse: http://missionariasdacaridade.blogspot.com/