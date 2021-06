Moda atemporal: sustentabilidade, conforto e elegância em seu armário

Com o intuito de montar looks elegantes, clássicos e que nunca saem de moda, a moda atemporal está ganhando cada vez mais força nos últimos tempos. Com peças que já estiveram em alta e continuam fazendo sucesso no armário, essa também é uma forma de sustentabilidade, visto que há menos descarte de roupas. Considerada referência na área da moda, Anne Garcia, estilista e empresária ítalo-brasileira, ensina como aproveitar peças atemporais para montar ótimas combinações.

Na hora de comprar roupas, é importante considerar a qualidade, como e quando poderão ser usadas e as possibilidades de combinações. Desta forma, é possível investir em peças que durarão por muitos anos e evitar o consumo excessivo. As T-Shirts brancas, jaqueta jeans, calça de alfaiataria, calça jeans, camisa branca, suéter e jaqueta de couro são itens atemporais e que podem ser explorados a qualquer momento. “Criada no século XlX e fazendo sucesso até hoje, a jaqueta em couro é um exemplo de peça atemporal, pois é um clássico no mundo da moda e não pode faltar no armário, sendo uma peça complementar ou, até mesmo, chave do seu look”, explica Anne Garcia.

Moda atemporal não significa peças pretas e brancas, pois algumas estampas continuam fazendo sucesso e não podem ficar de lado. “Roupas listradas, de poá, animal print, floral e xadrez são lindas e podem fazer parte do dia a dia. Podem ser usadas em looks mais descontraídos e ficarão um charme”, complementa a empresária.

Para a estilista, as peças atemporais são ótimas opções por conta da versatilidade, pois podem ser usadas por todos os estilos de pessoas, em diversas ocasiões e não há a preocupação de manter o armário sempre atualizado com tanta frequência. “A camisa branca, por exemplo, é uma peça bastante confortável e serve para vários momentos, podendo complementar diversos looks do básico ao elegante, basta apostar nos acessórios ideiais”, comenta.