Moda consciente: customize suas peças, tenha looks incríveis e ajude o meio ambiente

Todas as escolhas do dia a dia provocam algum impacto no planeta, seja a utilização de um carro, jogar fora irregularmente algum produto químico e, inclusive, o consumo excessivo de roupas. Isso mesmo! Com muitas peças novas no armário, a tendência é que as pessoas se desfaçam das roupas mais antigas, o que acaba gerando um descarte que pode ser evitado. Para ensinar a reaproveitar as peças e montar looks incríveis, a estilista e empresária ítalo-brasileira, Anne Garcia, mostra que é possível customizar as roupas e ajudar o meio ambiente.

De acordo com um estudo realizado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) , a indústria têxtil é uma das quatro indústrias que mais consomem recursos naturais no mundo. Com isso, a utilização de água e produtos químicos para lavar as peças também provocam prejuízos ao planeta. Além disso, uma pesquisa realizada pelo Mercado Livre mostrou que houve um aumento de 55% na procura por produtos sustentáveis no último ano. De acordo com o levantamento, apenas no Brasil 1,4 milhão de usuários escolheram produtos da categoria, o que indica que as pessoas passaram a buscar alternativas para minimizar os possíveis danos causados.

“Além de ajudar o meio ambiente, que é um motivo extremamente importante, com a customização é possível montar peças lindas, únicas e do jeitinho que desejamos, basta deixar a imaginação e a criatividade fluírem”, comenta Anne Garcia.

Para a estilista, o jeans é completamente versátil e nunca sai de moda, o que torna possível explorar a peça, seja uma calça, jaqueta ou camisa. “Em uma calça jeans você pode desfiar a parte da frente e terá uma linda calça destroyed”, explica a estilista. Para quem prefere um estilo mais delicado, apostar em pedrarias é uma ótima opção: “além de delicadas, as pedrarias dão um brilho a mais para a roupa. Para isso, use a sua criatividade e aplique pérolas, miçangas, cristais ou, até mesmo, botões em sua jaqueta. Ficará linda!”, complementa Anne.

Para quem tem um vestido longo e quer encurtar para usar no verão, basta desfazer a costura inferior, dobrar o tecido para dentro de acordo com o tamanho que deseja e costurar novamente a barra. “Também é possível colar algumas estampas e, até mesmo, aplicar correntes no vestido. Assim, você terá uma peça nova, sem gastar muito e completamente única”, afirma a estilista.

Também é possível personalizar as clássicas t-shirts e as possibilidades são infinitas: “se você deseja mudar o decote da camiseta, basta recortar abaixo da gola, criando um V na peça”, explica Anne. Já para quem quer mudar a parte de trás da peça, a dica é usar um estêncil, marcar vários quadradinhos e depois recortá-los. Desta forma, a sua camiseta ficará com um corte diferenciado.