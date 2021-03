Modelo híbrido de trabalho: dicas para manter a qualidade do Home Office

Às vésperas de completar um ano de quarentena, ainda não há uma visão clara de como será a vida pós-pandemia. Além disso, muitas adaptações, pelo visto, farão parte de nossas vidas definitivamente. Uma das mudanças que mais impactaram a vida de diversas pessoas foi o trabalho remoto. De telemedicina até treinos online, diversos profissionais, além dos que trabalham em escritório, adotaram o modelo para continuar exercendo suas atividades.

Entretanto, quase um ano depois, muitas pessoas ainda estão em home office ou vão alguns dias para o trabalho presencial, o que acaba configurando o modelo de trabalho híbrido. E não é só na pandemia, muitas empresas já estão considerando a adoção da modalidade, a fim de continuar garantindo a produtividade de seus colaboradores, oferecer maior flexibilidade e reduzir custos.

De acordo com pesquisa da Open Mind, 85% dos executivos e gestores entrevistados pretendem implantar o sistema híbrido em suas empresas ao longo de 2021. A pesquisa apontou que 50% dos líderes disseram que não tiveram a produtividade impactada com as medidas de isolamento. Já 35% afirmaram que, na verdade, viram uma melhora no desempenho

Já um estudo da Revelo, empresa de recrutamento, com funcionários sobre suas preferências constatou que metade dos respondentes prefere um modelo remoto, enquanto a outra metade, o híbrido. Com isso em mente, é bem provável que o modelo híbrido se estabeleça como o novo normal, por isso, é importante se atentar aos cuidados com a saúde, trabalhando em casa, como a saúde das pernas.

Com o home office e o distanciamento social, passamos a ficar mais tempo em casa, logo, nos movimentamos menos. Para quem trabalha no computador, há diversos cuidados ergonômicos e de saúde que precisam ser verificados. Segundo o médico Dr. Marcelo Eckert Zanoni, cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ficar muito tempo parado em uma mesma posição, seja em pé ou sentado, pode prejudicar a circulação venosa nas pernas.

“Há o risco do agravamento de doenças vasculares venosas, porque a pouca mobilidade muscular, dificulta o retorno do sangue venoso, favorecendo o aparecimento de dor e edema nas pernas”. Ativar a circulação sanguínea através da bomba muscular das pernas é essencial para prevenir doenças venosas, pernas cansadas, varizes e trombose.

“É importante que quem está trabalhando em casa tenha em mente que é preciso fazer alguns intervalos ao longo do dia para se movimentar, melhorar o retorno venoso, a fim de prevenir os sintomas citados (dor e inchaço), assim como casos de tromboflebites, trombose venosa profunda e piora das varizes e microvarizes em casos mais avançados”, diz o médico.

Como trabalhar de casa deve se tornar uma realidade para muitos profissionais, é importante tomar alguns cuidados para manter a saúde nessa nova realidade. O especialista em cirurgia vascular elenca quatro importantes dicas:

▪ Se movimente ao decorrer do dia: a natureza de nosso corpo é estar em movimento, portanto, é essencial se levantar sempre que possível e caminhar. O movimento e a contração muscular ajudarão a manter a circulação ativa.

▪ Movimente-se, mesmo sentado: mesmo sentado, é muito importante se exercitar para evitar a sensação de cansaço nas pernas. Movimentar os tornozelos pode aliviar o desconforto.

▪ Use meias de compressão graduada: a compressão graduada, além de promover conforto e bem-estar, auxilia no direcionamento correto do fluxo venoso e linfático de volta ao coração. Com isso, não ocorre o acúmulo de sangue na região inferior das pernas, permitindo uma nítida melhora na circulação, reduzindo a sensação de peso nas pernas, inchaços e outros sintomas.

▪ Adote hábitos saudáveis: além de evitar o fumo e a ingestão de bebidas alcoólicas, mantenha uma alimentação balanceada e beba água com frequência, para manter o organismo mais saudável.