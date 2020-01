Morador de Jaçanã recebe prêmio de R$ 1 milhão do sorteio da Nota do Milhão

Depois da Mega da Virada de 2019 sortear dois moradores da zona norte, chegou a vez do programa Nota do Milhão da Prefeitura de São Paulo premiar um morador do Jaçanã, garantindo a ele o prêmio de R$ 1 milhão. O primeiro sorteio do ano foi realizado na segunda-feira (6/01) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

O programa da gestão municipal é uma forma de incentivar os consumidores pedirem a nota fiscal de serviços durante as compras na Capital Paulista. De acordo com a Prefeitura, a nota sorteada estava no meio de outros 2.187.752 bilhetes. Ela foi emitida no bairro Jardim Paulistano, zona oeste, com o valor é de R$ 216,20.

Os concursos da Nota do Milhão são mensais e reúnem as notas fiscais geradas até o dia 25 do mês anterior, as notas emitidas após este período concorrem automaticamente no mês seguinte. A premiação é depositada em uma conta-poupança da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao sorteio o consumidor deve fazer um cadastro prévio no site (clique aqui), não é necessário ser morador da Capital Paulista. Após a inscrição, toda nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) solicitada pelo consumidor na cidade de São Paulo concorrerá ao prêmio.

Locais que emitem a Nota Fiscal

A nota fiscal de serviços é emitida em locais como academias, hotéis, lavanderias, estacionamentos, valets, faculdades, escolas particulares e cabeleireiros, entre outros serviços. Quanto mais notas solicitadas todo mês, maior a chance de ser sorteado, já que cada nota emitida vale como um bilhete individual.