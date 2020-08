Moradora do Jardim São Paulo é a vencedora da Nota do Milhão de agosto

A zona norte ganhou mais um milionário! O programa da Nota do Milhão do mês de agosto premiou uma moradora do Jardim São Paulo, bairro da zona norte da cidade de São Paulo.

O sorteio ocorreu na última quarta-feira (5) no Espaço Loterias Caixa, dentro do Terminal Rodoviário do Tietê. Essa não é a primeira vez que a região recebe o prêmio, em janeiro deste ano o morador do Jaçanã foi o sorteado do mês, recebendo a quantia milionária.

A nota que levou o prêmio de R$ 1 milhão, livre de impostos, tinha o valor de R$ 90,32 e foi emitida por um serviço de plano de saúde e convênio no bairro Bela Vista, na região central de São Paulo. Participaram do sorteio de agosto 1.575.212 bilhetes.

Vale lembrar que dois dos sorteados da Mega da Virada de 2019 também foi da zona norte, o que mostra que a região é “pé quente” quando trata-se desses concursos.

Para concorrer ao prêmio milionário é preciso fazer um cadastro pelo site (clique aqui), clicando na opção de adesão ao sorteio. Após a inscrição, toda nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) solicitada pelo consumidor na cidade de São Paulo concorrerá ao prêmio. Não é preciso ser morador da cidade de São Paulo para participar do programa.

Essa nota é emitida em serviços, como academias, hotéis, lavanderias, estacionamentos, valets, faculdades, escolas particulares e cabeleireiros, entre outros.

O programa da Nota do Milhão incentiva os consumidores a pedirem a nota fiscal de serviços na capital, combatendo a sonegação fiscal e aumentando a arrecadação de tributos que são revertidos em serviços públicos para a população. Os sorteios da Nota do Milhão ocorrem mensalmente.