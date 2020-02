Moradores afetados pela enchente podem solicitar isenção de IPTU

O prefeito Bruno Covas declarou que os moradores atingidos pelas enchentes podem pedir a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do ano que vem. O discurso de Covas aconteceu na segunda-feira (10) enquanto as chuvas castigavam a cidade de São Paulo.

Vale lembrar que a medida é prevista em lei desde 2007, algo que o prefeito também destacou: “Isso já está previsto na legislação. Todas as pessoas que se sentirem prejudicadas podem procurar a subprefeitura e solicitar isenção de IPTU no ano que vem. Não há problema, já tivemos isso na região do Ipiranga no ano passado”.

Para solicitar a isenção, o morador deve ir até a subprefeitura do bairro. Caso o pedido de isenção seja aceito e o morador já tenha pago todo ou parte do IPTU, o valor será devolvido.