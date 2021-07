Moradores da capital com 35 anos podem se vacinar contra Covid-19 a partir de amanhã

A partir desta sexta-feira (16), as pessoas com 35 anos que residem na cidade de São Paulo podem receber a vacina contra Covid-19 com prioridade nos postos de vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) espera imunizar mais de 152 mil pessoas desta faixa etária.

No sábado (17), está programada a repescagem do grupo de 35 a 37 anos e o reforço de segunda dose para quem está em tempo de completar o esquema vacinal.

Toda a rede da campanha de imunização está em operação. Integrantes dos grupos convocados anteriormente, que ainda não tomaram a primeira dose, também podem procurar um dos postos.

Documentos obrigatórios

No local, é obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo. São aceitos comprovantes no formato impresso e digital. Caso esteja em nome de outra pessoa, será preciso comprovar o parentesco por meio de um documento, como RG, certidão de nascimento ou de casamento, ou escritura de união estável.

Onde se vacinar

Para receber a aplicação de primeira ou segunda dose na sexta-feira, o munícipe pode procurar um dos drive-thrus, postos volantes, farmácias parceiras e os megapostos com acesso a pedestres, com funcionamento das 8h às 17h. Já as 468 Unidades Básicas de Saúde e as 82 AMAs/UBSs Integradas operam das 7h às 19h.

LEIA TAMBÉM: Capital avança na vacinação antiCovid e imuniza pessoas com 34, 33 e 32 anos a partir de segunda

Como forma de ajudar a evitar aglomerações, o site De Olho na Fila mostra, em tempo real, se há fila em cada unidade de vacinação.

Além disso, a SMS também recomenda comparecer ao local com o pré-cadastro do site Vacina Já preenchido para agilizar o tempo de atendimento. Basta fornecer dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Todas as informações da campanha antiCovid na cidade de São Paulo estão disponíveis na página Vacina Sampa.

SERVIÇO – VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA CAPITAL

No dia 16/07/2021 (sexta-feira):

Megapostos, drive-thrus e farmácias: vacinação D1 e D2. Funcionamento das 8h às 17h.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): vacinação D1 e D2. Funcionamento das 7h às 19h.

AMAs/UBSs Integradas: vacinação D1 e D2. Funcionamento das 7h às 19h.

No dia 17/07/2021 (sábado):

Megapostos e drive-thrus: vacinação D1 e D2. Funcionamento das 8h às 17h.

AMAs/UBSs Integradas: vacinação D1 e D2. Funcionamento das 7h às 19h.

Confira todos os endereços dos postos na página Vacina Sampa.