Moradores da zona norte aderem a campanha de vacinação contra gripe

Mesmo com a recomendação das autoridades públicas devido ao risco de contagio do novo coronavírus (Covid-19), no primeiro dia da campanha de vacinação em São Paulo foram imunizadas mais de 358 mil pessoas. A vacinação não imuniza as pessoas contra o Covid-19.

A zona norte foi a segunda região que mais teve aplicação da vacina contra a gripe, somando 73.212 mil aplicações, perdendo apenas para a região sudeste, com 84.064 mil.

Pelo apuração do Jornal SP Norte, as vacinações nas unidades de saúde estão acontecendo sem complicações ou tumultos. Os funcionários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão orientando os idosos a respeitar um metro de distância do colega da fila. Segundo relatos, apesar da fila, o atendimento está rápido.

Nas UBS Dr. José De Toledo Piza e UBS Jova Rural, ambos na zona norte, haviam filas até o lado de fora da unidade. Mesmo com os pacientes em pé, não houve um incidente, pois o atendimento estava sendo rápido.

Pontos de vacinação

Além das unidades de saúde, a Prefeitura montou um esquema de vacinação em outros públicos, sendo um deles as escolas municipais. A medida acontece para evitar aglomerações em postos de saúde, evitando a disseminação do Covid-19 pela cidade.

Outra medida da gestão municipal é montar os ‘drive thru’ de vacinação, no qual o paciente passa pela triagem e recebe a vacina sem sair do carro. Confira quais locais de vacinação da zona norte que este sistema funciona:

AMA/UBS INTEGRADA ANHANGUERA | R. Marcela Alves De Cassia, 175 – Jd Jaraguá – Fone 3904-8999 / 3906-8408

AMA/UBS INTEGRADA CITY JARAGUA | Estrada De Taipas (Esq. Rua Paulo Arentino), 1648 – Jaraguá – Fone 3947-2690

AMA/UBS INTEGRADA ELISIO TEIXEIRA LEITE | Av. João Amado Coutinho, 400 – Jaraguá – Fone 3972-0333 / 3971-2572

AMA/UBS INTEGRADA JARDIM IPANEMA | R. Pedro Ravara, 11-A – Jaraguá – Fone 3941-3457 / 3941-2119

AMA/UBS INTEGRADA PARQUE MARIA DOMITILA | Av. Do Anastácio (Esq. Rua Willis Roberto Banks), 2421 – Pq Maria Domitila – Fone 3903-5572

AMA/UBS INTEGRADA VILA PEREIRA BARRETO | R. Dom Manoel D’elboux, 76 – Jd São Jose – Fone 3975-9019

UBS ALDEIA JARAGUA – KWARÃY DJEKUPÉ | Estrada Turística Do Jaraguá, 3680 – Jaraguá – Fone 3903-4988

UBS ALPES DO JARAGUÁ | Alameda Das Limeiras, 46 – Alpes Do Jaraguá – Fone 3941-1169 / 3945-5958

UBS CHÁCARA INGLESA | R. Da Ligaçao (Próx. R Manuel Furtado), 95 – Chácara Inglesa – Fone 3834-5985 / 3832-7587

UBS DOMINGOS MANTELLI | R. Povoado Do Rio Novo, 1778 – Pirituba – Fone 3974-8389 / 3974-3829

UBS INTERATIVA | R. Interativa, 144 – Jardim Paulistano

UBS JARDIM CIDADE PIRITUBA | R. Com. Feiz Zarzur (Frente À R.Domingos Moreira), 640 – Jd Cid. Pirituba – Fone 3971-0525 / 3974-8210

UBS JARDIM PANAMERICANO | R. Barra Da Forquilha, 38 – Jd Panamericano – Fone 3928-1270 / 3941-1362

UBS JARDIM RINCÃO | R. Arroio Da Palma, 67 – Jardim Rincão – Fone 3941-4763

UBS MOINHO VELHO | PRAÇA DOMINGOS COELHO, 5 – VL PEREIRA CERCA – Fone 3976-7601 / 3992-2370

UBS PARQUE NAÇÕES UNIDAS (SEM TERRA) | R. Aracy Rondon Amarante, 22 – Jardim Santa Lucrecia

UBS SANTO ELIAS | R. Fabio De Almeida Magalhães, 494 – Jd Santo Elias – Fone 3973-8620

UBS UNIÃO DAS VILAS DE TAIPAS | Av. Elisio Teixeira Leite, 7703 – Jaraguá- Fone 3972-1355

UBS VILA MAGGI | R. Conde Monterone, 40 – Jd Dos Cunhas – Fone 3972-1435 / 3972-9389

UBS VILA MANGALOT | R. Portão Preto, 220 – Vila Mangalot – Fone 3904-1292 / 3906-9891

UBS VILA PIRITUBA | R. Ribeirão Vermelho, 501 – Vl Pirituba – Fone 3901-6192 / 3904-2509

UBS VILA ZATT | R. Monsenhor Manuel Gomes, 77 – Pirituba – Fone 3975-2116

Etapas vacinação

Ao todo serão três etapas, nesta primeira a imunização acontecerá exclusivamente para idosos. As próximas fases serão:

2° etapa – 16/04 – Professores, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e forças de segurança e salvamento.

3° etapa – 09/05 – Crianças ( 6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade.