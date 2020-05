Moradores de Jaçanã e Tremembé sofrem com desabastecimento há 5 dias

Há quase 5 dias que moradores do Jaçanã e Tremembé estão reclamando que estão com problemas no fornecimento de água da região. O desabastecimento ocorre em razão de uma obra na Av. Mario Lago (próximo ao CEU Jaçanã) iniciada no domingo (3), porém até o momento ela não foi finalizada.

Em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), as pessoas estão usando mais água para realizar higienização, seja para lavar as mãos ou limpar o imóvel. Por conta desta preocupação, muitos moradores da região estão reclamando da demora no restabelecimento da água.

Na última quarta (6), depois de quatro dias sem o fornecimento de água, um caminhão da Sabesp foi até o bairro Jova Rural para distribuir abastecer os moradores, que fizeram fila atrás do veículo com baldes em mãos.

Segundo os moradores da região, a água está com fornecimento intermitente, ou seja, algumas casas estão sem água e outras estão com baixa pressão. Pela rede social, a moradora do bairro Jova Rural, Vera Santos, escreveu: “Eu moro no Jova Rural perto do mercado ‘Fofao’ a Água chegou na minha Casa mais está tão fraca que não sobe na Caixa minha casa d’água está Seca [sic]”.

Vale destacar que a obra também resulta em congestionamento na avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin com a rua Ari Rocha Miranda, vias que há décadas registram trânsito intenso de veículos.

Moradores dos bairros de Vila Nova Galvão, Furnas e entre outros relatam que estão sem água desde domingo a tarde (3). Em razão ao desabastecimento na região, moradores do Jova Rural escreveram uma nota de repúdio à Sabesp, confira alguns trechos:

“A maioria dos moradores não pussuem [sic] caixa de água como reserva e não puderam se ausentar de seus empregos, ou seja, ao chegar do trabalho estão impossibilitados de higienizar-se, aumentando o nível de contaminação do Covid 19 na região”.

A carta segue relatando que as mães “não tem como dar banho ou alimentar seus filhos, tendo que sair na vizinhança com a criança em um braço e um balde no outro, a procura de um pouco de água para acalentar a cria”. Confira a carta na integra abaixo.

NOTA DE REPÚDIO

@sabespcia

A comunidade do Jova rural e imediações, Zona norte de São Paulo, está a três dias sem abastacimento de água devido a uma obra da @sabespcia.

A maioria dos moradores não pussuem caixa de água como reserva e não puderam se ausentar de seus empregos, ou seja, ao chegar do trabalho estão impossibilitados de higienizar-se, aumentando o nível de contaminação do Covid 19 na região.

Mães já não tem como dar banho ou alimentar seus filhos, tendo que sair na vizinhança com a criança em um braço e um balde no outro, a procura de um pouco de água para acalentar a cria.

A comunidade se ajuda, quem possuia água na caixa, doou para quem não tinha, mas ontem até as reservas acabaram e estamos todos no mesmo barco, sem dinheiro para comprar água para beber.

Já sabemos que a região da Zona norte, especificamente as mais pobres, estão sofrendo com o alto índice de contaminados e mortes por causa do vírus, e mesmo assim, nossas vidas não importam, o genocídio da população pobre continua!

Peço ajuda das mídias para pressionar a @sabespcia, pois a voz da periferia está silenciada, como sempre.