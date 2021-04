Moradores de São Paulo já podem enviar propostas para o Orçamento 2022

Os moradores da cidade de São Paulo já podem enviar pela internet suas propostas para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022, pelo site Participe+. As sugestões dos cidadãos para a formulação do Orçamento de 2022 podem ser enviadas até 2 de maio.

Após o término do prazo, todas as sugestões enviadas serão analisadas e priorizadas pelos integrantes dos 32 Conselhos Participativos Municipais em reuniões virtuais. Cada Conselho definirá até 15 propostas, que serão apresentadas para votação popular pela internet – as escolhidas de cada Subprefeitura seguem para a próxima etapa da elaboração da PLOA 2022.

Neste ano os moradores de São Paulo também poderão contribuir com propostas para a formulação do Programa de Metas (PdM) 2021-2024 e do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, por meio deste link no site Participe Mais. Diferentemente das propostas voltadas à PLOA 2022, nestas ferramentas de participação os cidadãos podem sugerir ações que abarcam um período maior de desenvolvimento e implantação.

No ano passado, a população participou na formulação do Orçamento. Os moradores da capital enviaram 3.519 propostas. A Secretaria da Fazenda recebeu 43.831 votos que foram encaminhados por 17.818 cidadãos, que se cadastraram no portal Participe+. A página da votação das propostas do Orçamento teve 65.779 visitas. Ao final, 70 projetos foram incorporados ao Orçamento.

As propostas incorporadas de 2020 estão na aba “Monitoramento” do Participe+, aqui: participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets/1/executions

Audiências públicas

Por conta da pandemia da Covid-19, neste ano as audiências públicas para a discussão dos rumos do orçamento ocorrem de forma virtual. Além das audiências Geral e Temáticas (SP Mais Justa e Inclusiva; SP Mais Ágil + SP Mais Segura e Bem Cuidada; e SP Eficiente + SP Global e Sustentável + SP Inovadora e Criativa), cada subprefeitura realiza sua plenária de forma individual.

Confira abaixo o calendário completo e acesse aqui os links para participar das audiências virtuais:

Data Subprefeitura

10/04 – 14h-16h30 Audiência Geral

12/04 – 19h30-22h Lapa

12/04 – 19h30-22h Sé

13/04 – 19h30-22h Pinheiros

13/04 – 19h30-22h Casa Verde

14/04 – 19h30-22h Freguesia

14/04 – 19h30-22h Perus

15/04 – 19h30-22h Pirituba/Jaraguá

15/04 – 19h30-22h Jaçanã

16/04 – 19h30-22h Santana

16/04 – 19h30-22h V. Maria/V. Guilherme

17/04 – 10h-12h30 Capela do Socorro

17/04 – 10h-12h30 Parelheiros

17/04 – 14h-16h30 Cidade Ademar

17/04 – 14h-16h30 Santo Amaro

19/04 – 19h30-22h Jabaquara

19/04 – 19h30-22h Vila Mariana

20/04 – 19h30-22h Ipiranga

20/04 – 19h30-22h Butantã

22/04 – 19h30-22h Campo Limpo

22/04 – 19h30-22h M’Boi

23/04 – 19h30-22h Ermelino Matarazzo

23/04 – 19h30-22h São Miguel

24/04 – 10h-12h30 Temática 1 (SP Mais Justa e Inclusiva)

24/04 – 14h-16h30 Temática 2 (SP Mais Ágil + SP Mais Segura e Bem Cuidada)

24/04 – 17h-19h30 Temática 3 (SP Eficiente + SP Global e Sustentável + SP Inovadora e Criativa)

26/04 – 19h30-22h Itaim Paulista

26/04 – 19h30-22h Guaianases

27/04 – 19h30-22h Mooca

27/04 – 19h30-22h Penha

28/04 – 19h30-22h Vila Prudente

28/04 – 19h30-22h Aricanduva

29/04 – 19h30-22h Sapopemba

29/04 – 19h30-22h Itaquera

30/04 – 19h30-22h São Mateus

30/04 – 19h30-22h Cidade Tiradentes

Relação de links:

Link para envio de propostas PLOA 2022

participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets

Link para envio de propostas PdM 2021-2024 e PPA 2022-2025

participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/116/proposals#process-list

Links para audiências públicas

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/programa_de_metas/programa-de-metas-2021-2024/horarios-e-links.pdf

participemais.prefeitura.sp.gov.br/audiencias