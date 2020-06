Moradores de Vila Nova Cachoeirinha reclamam da aparição de escorpiões

Moradores do entorno do cemitério Vila Nova Cachoeirinha reclamam que durante o período de quarentena aumentou a ocorrência de escorpiões dentro de suas casas. Segundo relatos, algumas pessoas estão hospitalizadas por terem sido picadas por esses animais peçonhentos.

Segundo a moradora da região, Gabriela Fernanda, os escorpiões foram vistos nas ruas Santa Rita do Araguaia, Nove, Santa Rosa do Sul e Santa Rosa do Tocantins, todas essas ficam a menos de um quarteirão do cemitério.

Além de registros de escorpiões, os moradores também avistaram aranhas circulando dentro das residências.

As aparições de escorpiões acontecem há mais de um ano, porém de janeiro até agora as ocorrências se intensificaram, revela Gabriela. Ao procurar a Suvis (Supervisão de Vigilância em Saúde) da região e a administração do cemitério para tratar sobre o problema, a resposta recebida foi que “não poderiam fazer nada”.

Questionada sobre o problema dos escorpiões, a Prefeitura responde que a subprefeitura de Casa Verde “tem realizado ações de limpeza e roçada do mato, diminuindo assim a oferta de abrigos aos escorpiões”. Já as equipes da gestão municipal monitoram o local “diariamente”.

Fotos: Arquivo pessoal