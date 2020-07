Moradores Vila Maria reclamam de carcaça de caminhão abandonada

Há pelo menos mais de um mês, os moradores do bairro Jardim Guançã, distrito de Vila Maria/Vila Guilherme, reclamam a respeito de uma carcaça de caminhão abandonada na rua Sebastian Bach.

Além de ocupar uma boa parte da via, a carcaça do veículo também acumula entulho, o que pode servir para proliferação de insetos e bichos.

Um dos moradores que entraram em contato com a redação do Jornal SP Norte lembrou que faz mais de um mês que foi feito um pedido junto à subprefeitura da região para a remoção do veículo abandonado.

Para ter uma resposta mais efetiva, o denunciante também entrou em contato com a Ouvidoria. Passado mais de 30 dias, a carcaça segue atrapalhando quem passa pela rua.

Questionada sobre a demora da retirada da carcaça do veículo, a Prefeitura responde que “o veículo citado foi adesivado e aguarda os trâmites legais para a remoção”. Não foi informado um prazo para a retirada do caminhão abandonado.

Na mesma nota, a gestão destaca qual é a dinâmica para remover um veículo abandonado:

“Quando é constatada uma denúncia sobre carro abandonado, inicialmente é afixada no automóvel uma notificação. Após cinco dias úteis da data da notificação, sem providências por parte do proprietário ou responsável pelo veículo, o automóvel é considerado abandonado. Se depois deste prazo o veículo permanecer na mesma situação, este é removido e encaminhado ao pátio da subprefeitura”.

A Prefeitura lembra que o abandono de veículos em vias públicas é passível de multa no valor de R$ R$ 16.693,28. Além disso, caberá ao responsável que pretenda reaver o veículo arcar com os custos de retirada.

Foto: Arquivo Pessoal