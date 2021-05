Morre Bruno Covas, Prefeito de São Paulo, aos 41 anos vítima de câncer

Na manhã deste domingo (16), o Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faleceu vítima de câncer aos 41 anos. O Prefeito estava licenciado da Prefeitura para tratamento da doença desde o dia 03 de maio e seguiu internado no Hospital Sírio Libanês, onde seu quadro se agravou desde a última semana, chegando ao quadro clínico de irreversível, ontem sábado (15). Em 2019 Bruno Covas foi diagnosticado com câncer na região entre o esôfago e o estômago, que se espalhou para o fígado e os gânglios linfáticos.

No início Bruno Covas respondeu de forma positiva ao tratamento com a diminuição desses tumores, mas no início de abril deste ano novos exames detectaram outros focos da doença nos ossos da coluna e da bacia, e também no fígado. Iniciou um novo tratamento, mas seu quadro começou a se agravar levando a óbito.

O Prefeito Bruno Covas, deixa filho, Tomás Covas de 15 anos, e os pais, Pedro Lopes e Renata Covas Lopes.

Homenagens

Políticos de todo pais se comovem com a morte do Prefeito Bruno Covas (PSDB). A luta que travou contra a doença demonstrou sua determinação e otimismo. A comoção atinge a todos, principalmente por ser um jovem de 41 anos, e também a lembrança do avô, Mario Covas que também morreu de câncer quando Governador do Estado há 20 anos. A solidariedade aos familiares chegam de todo país.