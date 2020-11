Morre Diego Maradona

O ídolo argentino Diego Maradona morreu na manhã desta quarta-feira (25), aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Nordelta, na província de Tigre, na região norte da capital Buenos Aires.

Ambulâncias chegaram a ser chamadas para socorrer Maradona, mas ele não resistiu.

A informação foi dada pelo jornal Clarín.

Maradona passou por uma delicada cirurgia no cérebro no inicio de novembro e recebeu alta oito dias depois..

Diego Armando Maradona ganhou 12 títulos e disputou 4 Copas em 21 anos de profissional

Pelé, o maior jogador de todos os tempos, usou o instagram para falar sobre a morte de Maradona

“Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu”

O craque foi campeão por foi campeão por Boca Juniors, Barcelona e Napoli, além do título da Copa do Mundo de 1986 pela Argentina. Atualmente, era técnico do time local Gimnasia y Esgrima.

O ex-jogador brasileiro Romário, campeão do mundo em 1994, lamentou em suas redes sociais.

“Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. Sua passagem pelo mundo levou muita felicidade ao seu país e encantou a todos nós. Nunca vou esquecer das risadas que demos juntos. Certamente, ele nunca foi um adversário. Me chamava de Chapolin e me tratava como irmão. Um menino, que se foi cedo demais. Meu abraço aos argentinos, à família. Que tristeza, vai com Deus, hermano!”, escreveu.