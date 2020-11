Morre Francisco Camargo, pai dos cantores Zezé e Luciano

Morreu nesta segunda-feira (23) Francisco José de Camargo, pai dos cantores sertanejos Zezé di Camargo e Luciano. Ele tinha 83 anos de idade e estava há 14 dias internado em um hospital particular em Goiânia.

O hospital informou que o paciente morreu às 23h05 por causa de uma parada cardiorrespiratória e uma “instabilidade hemodinâmica. Assessoria de imprensa da dupla confirmou a informação.

Francisco estava internado desde o último dia 10 de novembro, quando sentiu dores no intestino. Quatro dias depois, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no órgão.

Em uma rede social, Zezé Di Camargo lamentou a perda do pai.

“Nenhuma tristeza é pra sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: ‘a vida’. A lágrima que vem da alegria, é a mesma que vem da dor”, diz o texto.

No posto, o cantor afirma ainda que o amor que sente pelo pai é tão grande que “me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim”.

O velório começou às 10h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O sepultamento está marcado para as 17h. Porém, as cerimônias serão restritas à família por causa da pandemia do novo coronavírus