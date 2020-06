Mortalidade do coronavírus em São Paulo é maior no “centro pobre” de SP

Apesar da Brasilândia ser o distrito com maior número de mortes por coronavírus (covid-19) na cidade de São Paulo, a taxa de mortalidade de bairros do “centro pobre” da capital paulista supera a dos bairros periféricos.

Segundo os dados da Prefeitura, coletados até o dia 20 de maio, o distrito do Pari registrou apenas 19 mortes, no entanto, a população do bairro é de 16.144, o que significa que 1,17 pessoas morreram por coronavírus a cada 1 mil habitantes, colocando o Pari como distrito com maior mortalidade do vírus por população. Confira a relação:

Pari – 1,17 a cada 1 mil habitantes;

Belém – 1,13 a cada 1 mil habitantes;

Brás – 1,05 a cada 1 mil habitantes;

Santa Cecília – 1,02 a cada 1 mil habitantes;

República – 0,95 a cada 1 mil habitantes;

Casa Verde – 0,95 a cada 1 mil habitantes;

Cambuci – 0,93 a cada 1 mil habitantes;

Barra Funda – 0,92 a cada 1 mil habitantes;

Campo Belo – 0,89 a cada 1 mil habitantes;

Mooca – 0,88 a cada 1 mil habitantes.

Tirando os distritos da Casa Verde e Campo Belo, os outros oito distritos com maior taxa de mortalidade pertencem ao “centro pobre”, no qual reúne cortiços, pensões e ocupações de população em situação de rua. A média de mortalidade na cidade de São Paulo é de 0,62 por 1 mil habitantes.

Nesta terça-feira (2), a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos Michelle Bachelet, declarou que a mortalidade da pandemia expõe “desigualdades alarmantes”, e destaca que a população negra, especialmente de países como o Brasil, seriam as mais impactadas pelo vírus.

O boletim da Prefeitura de São Paulo revela que a fatalidade do coronavírus é 62% maior para a população negra em relação aos brancos. Segundo os dados, a cada 100 mil habitantes a taxa de mortalidade por idade é de 9,6 para brancos, de 15,6 para negros e de 11,88 para pardos.

Mortalidade na periferia

Mesmo com uma taxa de mortalidade menor que os outros, os 10 distritos que possuem mais mortes por coronavírus na capital paulista pertencem aos bairros periféricos, sendo que a maioria estão na zona sul (5), 3 estão na zona norte e 2 na zona leste:

Brasilândia – 185 mortes

Sapopemba – 179 mortes

Grajaú – 149 mortes

Capão Redondo – 141 mortes

Jardim São Luís – 140 mortes

Tremembé – 130 mortes

Jardim Ângela – 130 mortes

Cachoeirinha – 126 mortes

Itaquera – 124mortes

Cidade Ademar – 128 mortes

Zona Norte

Os distritos da zona norte se destacam pelo alto número de mortalidade a cada 1 mil habitantes, apenas os bairros de Jaçanã, Vila Maria e Tucuruvi estão abaixo da média de 0,62 da capital paulista.

Além da Casa Verde, já citado como um dos distritos com maior número de óbitos por 1 mil habitantes, os vizinhos Cachoeirinha e Limão também chamam atenção por estar bem acima da média, confira a relação completa:

Casa Verde – 72 mortes por covid-19 | 0,95 a cada 1 mil habitantes;

Limão – 68 mortes por covid-19 | 0,84 a cada 1 mil habitantes;

Cachoeirinha – 126 mortes por covid-19 | 0,80 a cada 1 mil habitantes;

Mandaqui – 79 por covid-19 | 0,77 a cada 1 mil habitantes;

Freguesia do Ó – 105 por covid-19 | 0,76 a cada 1 mil habitantes;

Vila Medeiros – 95 por covid-19 | 0,74 a cada 1 mil habitantes;

Santana – 82 por covid-19 | 0,72 a cada 1 mil habitantes;

Vila Guilherme – 34 por covid-19 | 0,70 a cada 1 mil habitantes;

Tremembé – 130 por covid-19 | 0,69 a cada 1 mil habitantes;

Brasilândia – 185 por covid-19 | 0,66 a cada 1 mil habitantes;

Vila Maria – 66 por covid-19 | 0,61 a cada 1 mil habitantes;

Tucuruvi – 54 por covid-19 | 0,60 a cada 1 mil habitantes;

Jaçanã – 49 por covid-19 | 0.52 a cada 1 mil habitantes.

População de rua

Na zona norte, a região de Santana é onde mais concentra essa população, no entanto, em setembro de 2019 a gestão municipal encerrou o contrato de duas entidades responsáveis em administrar os centros de acolhidas Zaki Narchi 2 e 3, de Santana.

Os dois albergues fazem parte do Complexo Zaki Narchi, que abriga três centros de acolhida, somados eles atendem 900 pessoas. Na ocasião, a justificativa da gestão municipal foi em razão do “contigenciamento de recursos“.

Ainda no ano passado, a Prefeitura transferiu o serviço Atende (Atendimento Diário Emergencial) da República para a Armênia, bem próximo ao Shopping D. O serviço realizava atendimento à população em situação de rua, em especial da Cracolândia. Atualmente ele funciona como SIAT II de maneira experimental.

A decisão causou polêmica entre os moradores da zona norte, ocasionando protesto com a justificativa de que a mudança de endereço aumentaria ainda mais a concentração das pessoas em situação de rua na região.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil