Morte Acidental de um Anarquista estreia no Teatro Alfredo Mesquita nesta sexta (31)

No dia 31 de janeiro, sexta-feira, entra em cartaz no Teatro Alfredo Mesquita o famoso espetáculo “Morte Acidental de um Anarquista”. A peça conquistou o público por onde passou, misturando a comédia com drama, além de fazer algumas referências com a vida real falando de assuntos que prometem mexer com público.

A sinopse da peça mostra que a história começa com um louco cuja doença é interpretar pessoas reais é detido por falsa identidade. Na delegacia ele vai enganando uma a um, assume várias identidades e se passa por um juiz na investigação do misterioso caso do anarquista. Brincando com o que é ou não é real o Louco desmonta o poder e acaba descobrindo a verdade de todos nós.

Morte Acidental de um Anarquista no Teatro Alfredo Mesquita

Quando: De 31 de janeiro a 1º de março, sexta-feira e sábado, às 21h, domingo, às 19h

Onde: Av. Santos Dumont, 1770 – Santana

Entrada: Gratuita

Indicação: Acima de 10 anos