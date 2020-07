Proprietários de veículos podem solicitar licenciamento pela internet

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Para quem tem algum veículo, sabe que é preciso fazer o licenciamento do carro e da moto todos os anos. No entanto, o Detran.SP deixou essa tarefa mais simples, isso porque desde o dia 8 de maio deste ano, a emissão do licenciamento se tornou totalmente digital.

O atendimento está disponível nos portais do Detran.SP e do Denatran, além do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito – CDT”, disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS. Nestas plataformas estarão disponíveis os licenciamentos de 2019 e 2020.

Para conseguir o licenciamento, o proprietário deve:

Fazer o pagamento do boleto de R$ 93,87 de licenciamento de veículos;

Após o pagamento, o licenciamento estará disponível para o download nos portais do Detran.SP e Denatran.

Os motoristas devem andar com o licenciamento em dia, seja ele impresso ou virtual (por meio do aplicativo CDT). Caso o licenciamento esteja atrasado, o proprietário do veículo será multado em R$ 293,47, além de tomar 7 pontos na carteira e o veículo apreendido.

Calendário de licenciamento

Todo o ano o Detran.SP divulga o calendário de licenciamento anual de veículos. Ele segue uma sequência de acordo com o número final da placa do veículo. Porém, para quem não quer esperar o calendário, também é possível antecipar o pagamento do licenciamento.

Confira o calendário do licenciamento de veículos:

Abril – placa com final 1

Maio – placa com final 2

Junho – placa com final 3

Julho – placa com final 4

Agosto – placa com final 5 e 6

Setembro – placa com final 7

Outubro – placa com final 8

Novembro – placa com final 9

Dezembro – placa com final 0

Outros serviços digitais

Além do licenciamento anual, o Detran.SP também oferece atendimento digital para mais de 60 serviços relacionados a CNH, veículos e infrações. Entre os principais estão:

renovação simplificada;

emissão de certidão de pontos, de histórico da CNH;

licenciamento digital;

transferência;

registro de veículo zero km;

certidão negativa e positiva de propriedade;

consulta de endereço cadastrado;

pesquisa de débitos e restrições com dados de vistoria como quilometragem;

indicação de condutor de multas Detran;

consulta de multas;

solicitação de conversão de infração em advertência;

solicitação de defesas e recursos;

entre outros

Assista o vídeo: