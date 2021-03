Movimento nos transportes metropolitanos tem queda média de 10% na fase emergencial

O Governo de São Paulo anunciou queda média de 10% no número de passageiros transportados nos transportes metropolitanos – CPTM, Metrô e EMTU – em comparação com as últimas semanas. A redução ocorre após o início da fase emergencial do Plano São Paulo, quando houve orientações de escalonamento do horário de entrada e saída de trabalhadores da indústria, de serviços e do comércio.

Nesta terça-feira (16), a redução de passageiros chegou a 61% na média entre as três empresas em comparação com o período antes da pandemia do coronavírus, quando transportavam cerca de 10,5 milhões de passageiros por dia.

O Governo do Estado recomenda o escalonamento de horários de entrada e saída de trabalhadores em atividades essenciais para evitar a concentração de passageiros nos períodos de pico no transporte, que ocorre das 5h30 às 7h30 e das 17hs às 19h30. A orientação para trabalhadores da indústria é de entrada no trabalho entre 5h e 7h e saída entre 14h e 16h.

Para trabalhadores de serviço, a indicação é de entrada entre 7h e 9h e de saída entre 16h e 18h. Para funcionários do comércio, a recomendação é de entrada entre 9h e 11h e de saída entre 18h e 20h. Associações dos setores de alimentação, automotivo, comércio e serviços, têxtil e químico, plástico e beleza estão contribuindo para o escalonamento proposto pelo Governo de São Paulo, impactando 3,7 milhões de trabalhadores.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos está com a “Operação Monitorada” desde o início da quarentena. A operação é avaliada ininterruptamente, sobretudo em horários de pico e, quando constatada a necessidade, mais trens são dispostos nas linhas da CPTM e do Metrô para buscar a melhor distribuição de passageiros. O sistema de trilhos foi projetado e construído para transportar um aglomerado de pessoas em grande escala.