MP e Unicamp estudam a necessidade de lockdown em São Paulo

Em razão da pouca adesão ao isolamento social em São Paulo, somada ao alto número de casos do coronavírus (covid-19), o Ministério Público de São Paulo já estuda a necessidade de se decretar um lockdown na Capital Paulista. A informação foi divulgada hoje (14) pela Fola de São Paulo.

Na última terça-feira (12), o prefeito Bruno Covas (PSDB) já admitiu que, caso os “os técnicos da saúde recomendem”, irá decretar o confinamento “mesmo com custos políticos”. Já o governador João Doria (PSDB) declarou que estão “reunindo critérios para começar a considerar lockdown“.

De acordo com o último boletim Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo, a taxa de isolamento no estado é de 47%, já na capital paulista, o número é cerca de 49%. Segundo o prefeito, o ideal é que a taxa de isolamento seja entre 55 a 60%.

Quem também fala da necessidade de um lockdown é a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), segundo a instituição, para evitar com que os casos de coronavírus aumente significativamente, o estado de São Paulo deve adotar o confinamento.

No último boletim do Ministério da Saúde, Brasil registrou 749 novas mortes e 11.385 novos casos pela Covid-19 em um período de 24h. Atualmente o país tem 188.974 casos de coronavírus e 13.149 mortes provocadas pela doença, mantendo a taxa de letalidade de 7%.

Até o dia 12 de maio a cidade de São Paulo já registra 5.388 mortes pelo vírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Capital Paulista é de 89%.

Rodízio de veículos

Desde segunda-feira (11) a Capital Paulista adotou um rodízio mais rígido. Entre as restrições, está a circulação “dia sim, dia não” de carros, ou seja, veículos com placas com final par poderão circular nos dias pares, e placas com final impar poderão circular nos dias ímpares.

Ao contrário do rodízio comum, em que a restrição ocorre apenas no Centro Expandido da capital paulista, este novo modelo valerá para toda a cidade, além de ampliar também o horário da restrição, funcionando assim em 24h.

No entanto, após quatro dias em vigor, o novo rodízio de veículos não só manteve a taxa de isolamento baixa (variando entre 47 e 49%), como encheu o transporte público. Vale lembrar que o risco de contagio dentro do veículo é menor do que dentro de ônibus, trens e metrôs.

Contra o fechamento

Defensor da reabertura do comércio, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) convocou empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) a “jogar pesado” contra o governador Doria.

Em videoconferência com a Fiesp, o presidente diz a quarentena é uma “questão política” e argumenta que o governador e prefeito estão ” tentando quebrar a economia para atingir o governo [de Bolsonaro]”.

Na última segunda-feira (11), o presidente incluiu academias, salões de beleza e barbearia como atividades essenciais. Apesar da decisão, cabe aos estados e municípios aplicarem as estratégias de saúde, como a de regulamentar a quarentena.

Foto: Roberto Parizotti/FotosPublicas