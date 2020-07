“Muito possivelmente” a volta às aulas não ocorrerá em 8 de setembro

A volta as aulas no Estado de São Paulo devem ser adiadas, é o que conta o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn. A declaração aconteceu nesta sexta-feira (24) durante a atualização dos dados do Plano São Paulo, programa que flexibiliza a quarentena pelo Estado.

Uma das exigências da Gestão Estadual para retornar as aulas presenciais no dia 8 de setembro era que todo o Estado de São Paulo estivesse na Fase 3 Amarela por 28 dias consecutivos, atualmente apenas as cidades das regiões de Araraquara, Baixada Santista e Registro, além da capital paulista e sub-regiões Leste, Oeste, Sul e Sudeste da Grande São Paulo estão nesta etapa.

O que pode impedir o retorno das aulas presenciais é que as regiões de Franca, Ribeirão Preto e Piracicaba continuam na Fase 1 Vermelha, considerado o alerta máximo. As atualizações ocorrem a cada duas semanas, ou seja, no melhor cenário, a data provável de retomada só ocorrerá na última semana de setembro ou no início de outubro, confira:

07/08 – Avanço para a Fase 2 Laranja;

21/08 – Avanço para a Fase 3 Amarela;

11/09 – Estabilização na Fase 3 Amarela por 14 dias;

25/09 – Estabilização na Fase 3 Amarela por 28 dias, autorização da volta às aulas.

O secretário destacou as exigências da gestão estadual para retomada gradual das aulas: “Nós definimos muito bem que, para que houvesse um início bem flexibilizado e gradual das aulas no dia 8 de setembro, algumas regras deveriam estar muito claras e seguras. Entre elas, que as 17 regiões de saúde – são 22 no Plano São Paulo – estivessem amarelas, por 28 dias”.

Em razão deste cenário, a conclusão de Gorinchteyn foi: “Se nós olharmos o mapa de hoje, nós temos áreas ainda em vermelho. Nós temos outras em laranja e outras, em amarelo. Então, muito possivelmente, essa expectativa não ocorrerá”.

Plano São Paulo

A quarentena foi imposta em São Paulo em 24 de março, desde então houveram oito atualização da restrição. A maioria das cidades de São Paulo estão na Fase 2 Laranja, nela são autorizadas a reabertura de comércios por até 4h e permite que o estabelecimento atenda até 20% de sua capacidade.

O Plano São Paulo divide o Estado por regiões. Cada local recebe uma classificação de acordo com a taxa de contaminação do coronavírus (Covid-19) e da taxa de ocupação de leitos de UTI. Essas classificações são divididas em 5 fases, que vão deste a restrição máxima (Vermelha) até a normalidade (Azul).

Megaeventos suspensos

Na semana passada, tanto o prefeito como o governador, Bruno Covas e João Doria respectivamente, haviam anunciado o cancelamento das festas de fim de ano em São Paulo. Na ocasião da revelação, o governador destacou que sem uma vacina contra a Covid-19, São Paulo não realizará megaeventos.

Previstas para acontecer em junho, os tradicionais eventos Marcha para Jesus e a Parada LGBTQ+ foram canceladas. No inicio da pandemia, os eventos haviam sido adiados para novembro deste ano, no entanto, em razão dos altos casos de coronavírus, a gestão municipal acabou cancelando.

Apesar do cancelamento, a programação da Marcha para Jesus será totalmente virtual, assim como a Virada Cultural, que ainda está prevista para acontecer, mas ainda não tem uma data. Pelo mesmo sistema de live, em junho deste ano ocorreu na Parada LGBTQ+ e que reuniu dezenas de artistas.