Mulheres cravam recorde histórico entre os aprovados nas Fatecs

Um relatório que analisa o perfil socioeconômico dos cerca de 18 mil candidatos aprovados no Vestibular do primeiro semestre de 2021 apontou mudanças positivas em relação aos dados do mesmo período de 2020. O empoderamento feminino foi destaque nessa edição do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), que atingiu um recorde em presença de mulheres.

O número de candidatas cresceu significativamente, acima de dez pontos percentuais, passando para 47,83%, contra 33,12%, no primeiro semestre do ano passado. Ao atingir praticamente a metade do contingente de concorrentes, elas cravaram o maior índice histórico de mulheres aprovadas nas Fatecs. O levantamento foi realizado pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), instituição responsável pelos processos seletivos das unidades de Centro Paula Souza (CPS).

Outro aumento que chama a atenção é o de aprovados com mais idade, embora o maior público continue sendo o de jovens de 18 a 28 anos, que representa 48,81 % neste semestre. Passou de 17% para 25 % o percentual de estudantes com idade entre 29 e 40 anos, comparado ao mesmo período do ano anterior. Acredita-se que o processo seletivo por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial, atraiu mais candidatos maduros.

Em tempos de aulas remotas, o relatório traz um dado altamente relevante: 99% dos aprovados têm conexão à internet em casa. Essa será uma ferramenta fundamental não apenas para a continuidade dos estudos, mas para o novo normal no mundo do trabalho pós-pandemia. Por isso, o novo ano letivo que se inicia vai manter a ênfase nas atividades pedagógicas online. Não apenas para cumprir os protocolos de segurança sanitária, mas também para reforçar as práticas didáticas digitais que vêm tendo bons resultados nas Fatecs.