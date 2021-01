Mundo registra maior número diário de mortes por Covid desde o início da pandemia

O mundo registrou na terça-feira (12) novo recorde de mortes pelo novo coronavírus. Foram 4.327 óbitos no país mais afetado pela pandemia e 17.186 em todo o planeta. Os números são de um levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins.

Esse números são puxados especialmente pelos Estados Unidos, quarto recorde de vítimas da Covid-19 nos últimos oito dias

Os recordes anteriores eram de 4.195 mortes nos EUA (7 de janeiro) e 15 mil no mundo (30 de dezembro).

Os EUA são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 380 mil óbitos e 22,8 milhões de casos confirmados até o momento.

Na sequência vêm Brasil (204 mil mortes e 8,1 milhões de casos) e Índia (151 mil e 10,4 milhões, respectivamente).

O Brasil registrou uma média de 54 mil novos casos confirmados nos últimos 7 dias.

Os Estados Unidos são o país que mais aplicou vacinas contra a Covid-19 no mundo (9,33 milhões de doses), segundo o Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford.

Ao todo, são quase 2 milhões de mortes pelo novo coronavírus em todo o mundo desde o inicio da pandemia, e mais de 91 milhões de pessoas infectadas.