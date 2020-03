Museu da Língua Portuguesa reabre para visitas educativas

O Governo de São Paulo decidiu ontem (12) iniciar as visitas as visitas educativas guiadas no local. A medida acontece após a reconstrução do Museu, que foi parcialmente destruído por um incêndio ocorrido em dezembro de 2015. As visitas abertas estão previstas para acontecer em junho deste ano.

A nova etapa do programa educativo “Escola, Museu e Território” vai promover visitas gratuitas de alunos professores, moradores da região da Luz e do Bom Retiro, além de adultos atendidos pelos serviços de assistência social e de saúde, e estudantes de EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Inaugurado em março de 2006, o Museu da Língua Portuguesa promove exposições por meio do uso da tecnologia e de suportes interativos para construir e apresentar seu acervo. O público era convidado para uma viagem sensorial e subjetiva pela língua, que incluía filmes, audição de leituras e diversos módulos interativos. De 2006 a 2015, foram mais de 30 exposições temporárias, além de cursos, palestras, debates e apresentações artísticas.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil