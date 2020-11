Museu do Futebol oferece interações educativas online para escolas

Mesmo com as visitas em grupo ainda suspensas por conta da pandemia de Covid-19, o Museu do Futebol vai continuar atendendo escolas e instituições com interações educativas exclusivas – agora, em encontros online. Com agendamento prévio, as turmas poderão interagir com os educadores do Museu e aprender mais sobre as disciplinas que estão estudando a partir de conhecimentos do universo do futebol.

Assim, as aulas ganham uma extensão por meio de uma atividade lúdica, apoiando o processo de aprendizado. Localizado no estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Para que a atividade seja mais proveitosa para cada grupo, o professor ou responsável pela turma informa, na hora da inscrição, quais os temas que estão sendo trabalhados em sala de aula. Os educadores do Museu então fazem um roteiro personalizado, específico para cada atendimento. Disciplinas como Geografia, História, Artes, Educação Física e Língua Portuguesa são apenas alguns dos exemplos que podem ser trabalhados pela equipe multidisciplinar de educadores do museu – todos profissionais com ensino superior, com formações variadas. Com esse formato, agora escolas de qualquer parte do país poderão fazer atividades educativas com o Museu do Futebol.

Os atendimentos acontecerão de terça a sexta pela plataforma Google Meets. Às terças-feiras, serão duas sessões às 15h, e de quarta a sexta uma sessão às 10h e outra às 15h. Cada atividade terá duração de 1h a 1h30, a depender da disponibilidade da turma, que pode ter até 25 pessoas. Para que a atividade seja realmente interativa, todos os participantes devem entrar na sala virtual com câmeras ligadas.

SERVIÇO

Interações educativas para escolas

Terças às 15h (duas sessões)

Quartas, quintas e sextas às 10h e às 15h

*Os horários podem ser flexibilizados para turmas de Educação de Jovens e Adultos.

Gratuito

Inscrições: https://museudofutebol.org.br/interacao-educativa-online/