Música, sarau e debate sobre feminismo acontece no CCJ neste sábado (7)

O primeiro fim de semana de março começa bem agitado no Centro Cultural da Juventude (CCJ), isso porque neste sábado (7/03) acontece diversas atividades gratuitas no espaço, sendo que o destaque da programação é o encontro sobre “O pensamento de Angela Davis e Lélia González”, que acontece às 15h.

A atividade é a primeira de uma série de quatro encontros que ocorrerão ao longo do mês de março. Cada debate traz temas distintos, no qual pretendem refletir sobre o pensamento feminista na atualidade do Brasil e do mundo.

No mesmo sábado, a partir das 14h, acontecerá o “Sarau da Casa”, com apresentações de rap, música popular e capoeira. Os organizadores da ação são os artistas e ativistas da ocupação Casa Cultural Hip Hop Jaçanã.

Por fim, a partir das 19h, acontecerá duas apresentações musicais, sendo a primeira da cantora de rap Danna Lisboa, que traz em suas letras o combate à transfobia; e a segunda será com a Rosa Luz, também cantora de rap e que fala sobre o movimento LGBTI.

Confira a programação:

14h às 18h – Sarau da Casa

15h às 18h – O pensamento de Angela Davis e Lélia González

19h – Show com a artista Danna Lisboa

20h – Show com a artista Rosa Luz com a artista convidada Natt Maa

Centro Cultural da Juventude – CCJ

Quando : 7 de março, sábado, a partir das 14h

: 7 de março, sábado, a partir das 14h Onde : Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641, Vila Nova Cachoeirinha

: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641, Vila Nova Cachoeirinha Entrada: Gratuita