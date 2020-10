Mutirão de emprego tem 5 mil vagas na capital e Grande SP

O tradicional Mutirão de Emprego que normalmente causa filas gigantes no Vale do Anhangabaú tem sua primeira edição online a partir desta segunda-feira (28). Nesta 5ª edição, foram disponibilizadas mais de 5 mil vagas na capital e nas cidades da região metropolitana de São Paulo.

Quem quiser participar, cadastrar o currículo pelo site do mutirão até a próxima sexta-feira (2). As empresas entrarão em contato com os candidatos que forem selecionados.

O Sindicato dos Comerciários espera que o setor de supermercados ofereça o maior número de vagas, com salários entre R$ 1.500 e R$ 2.200.

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do estado de São Paulo estão disponíveis para auxiliar os cidadãos que não tenham acesso à internet.

Os candidatos que se inscreverem serão visualizados por ordem de cadastro. Quem se inscrever no primeiro dia, por exemplo, terá prioridade de atendimento.

Empresas de todo o estado podem participar da iniciativa cadastrando as oportunidades,

Segundo o Sindicato dos Comerciários, o Mutirão de Emprego realizado em 2019 preencheu 65% das cerca de 10 mil vagas.