Na capital, gestantes e puérperas que tomaram vacina da AstraZeneca receberão segunda dose, da Pfizer, em casa

As 652 gestantes e puérperas que receberam a vacina Oxford/AstraZeneca como primeira dose contra a Covid-19, na capital paulista, poderão receber o imunizante da Pfizer a partir da próxima segunda-feira (26) para completar o esquema vacinal, conforme autorização do Programa Estadual de Imunizações (PEI). Para oferecer mais comodidade a essas mulheres, equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) farão a vacinação em domicílio, como o prefeito Ricardo Nunes e o secretário Edson Aparecido anunciaram na manhã desta quinta-feira (22).

Para isso, a lista das gestantes e puérperas elegíveis será encaminhada para as respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Nela constam o nome, data da primeira dose, imunizante recebido e data prevista para a segunda dose _o intervalo é de 84 dias entre as duas doses. As UBSs ficarão responsáveis por contatar essas munícipes e realizar a imunização na casa delas.

Calendário de vacinação

O prefeito e o secretário também anunciaram nesta manhã que terça e quarta-feira (27 e 28), a cidade de São Paulo vai vacinar as pessoas com 29 anos contra a Covid-19. Na quinta (29) e sexta-feira (30) será a vez das pessoas com 28 anos. São esperadas 143.861 pessoas com 29 anos e 145.496 com 28 anos. As doses para a imunização desses novos grupos etários devem ser entregues pelo Governo do Estado ao município na sexta-feira (23), para que os postos de vacinação sejam abastecidos na segunda-feira (26).

Na segunda-feira as unidades estarão abertas para aplicação de segundas doses ou primeiras doses para pessoas de grupos etários anteriores que ainda não se vacinaram. No sábado (24) haverá repescagem para quem tem entre 30 e 34 anos e não conseguir se vacinar ao longo desta semana.

Ontem (21), a cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 9 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. São 6.660.013 primeiras doses, 2.166.711 segundas doses e 305.894 doses únicas. A cidade já alcançou 75,5% da população elegível com a primeira dose.

Onde se vacinar

A lista completa de postos pode ser encontrada na página Vacina Sampa:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599

