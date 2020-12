Na Zona Norte, estudante é feito refém enquanto lavava carro

Um estudante foi surpreendido por criminosos e feito refém enquanto lavava o carro em Pirituba, bairro localizado na Zona Norte de São Paulo. Ele foi colocado no porta-malas do veículo. A polícia prendeu um dos suspeitos.

Depois do crime, estavam circulando com o carro no bairro vizinho de Brasilândia quando cruzaram com uma viatura da Polícia Militar e tentaram fugir. Durante a perseguição, bateram o carro em um muro.

O estudante, que estava trancado no porta-malas do veículo, não se feriu.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos saindo correndo do veículo. Um terceiro suspeito permanece no carro que desce a rua e bate na viatura. Ele foi preso.

O criminoso detido ainda tentou subornar os policiais em R$ 5 mil para ser libertado e foi indiciado por roubo qualificado, dano ao patrimônio público pela batida na viatura e corrupção ativa.

A Secretaria da Segurança Pública informou que tinha um quarto criminoso, mas ele fugiu.