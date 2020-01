Não deixe o Verão ser o vilão de sua saúde

As férias de Verão estão acabando para dar lugar aos preparativos do Carnaval 2020, porém quem está aproveitando a praia ou ainda vai aproveitar, é preciso tomar alguns cuidados. A concentração de poluentes na atmosfera provoca altas temperaturas, e segundo relatório de 2017 da revista científica britânica The Lancet, cerca de 157 milhões de pessoas em todo o mundo estiveram em situação de vulnerabilidade por conta do calor.

Segundo o Observatório do Clima, a mudança na temperatura pode resultar em fatalidades e o Brasil é um dos países que mais sofrerão com essa alteração climática. Segundo o estudo, o Brasil teve a terceira previsão mais pessimista em relação a mortalidade envolvendo o calor, atrás apenas de Colômbia e Filipinas.

Apesar deste cenário pessimista, é possível curtir a praia e o sol sem prejudicar a saúde, e quem explica isso é a doutora Maria Camila Lunardi, médica e conselheira do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp).

“Nos dias mais quentes é preciso cuidar da hidratação, proteção contra os raios solares e evitar exposição demasiada não só ao sol, como também às altas temperaturas. Uma dieta leve, rica em frutas e verduras frescas também ajuda na prevenção de problemas causados pelo excesso de calor. Além dos cuidados com vestimentas, evitando excesso de roupas nas crianças e tecidos sintéticos que prejudicam a transpiração” explica dra. Lunardi.

Além desses cuidado, a médica comenta sobre algumas doenças que surgem durante essa época do ano e a melhor forma de evitá-las, confira:

Dengue, zika, chikungunha e febre amarela – A prevenção essa doença é a mais conhecida: evitar lugares com água parada. Além disso, usar repelente pode ser uma boa maneira para evitar de ser picado por algum mosquito transmissor dessas doenças.

Problemas vasculares – Surgem como forma de edema nas pernas, pés e mãos, passando por retenção de líquidos a câimbras. Para esse problema é importante que a pessoa tenha uma alimentação correta, além de tomar bastante líquido.

Insolação e Desidratação – Um dos problemas que surgem com a exposição constante ao sol e ao calor. Beber bastante água, usar protetor solar e evitar a exposição às altas temperaturas são algumas formas de evitar esses problemas.

Outras dicas – Usar roupas leves; realizar atividades físicas, de preferência no inicio da manhã e final da tarde; manter uma alimentação leve e entre outras atividades que ajudam a manter-se saudável para aproveitar o que o Verão tem de melhor.