“Não há nada a celebrar” diz Doria revelando que SP não terá festas de Réveillon e Carnaval

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou hoje que, sem uma vacina contra o coronavírus (covid-19), São Paulo não realizará megaeventos como Réveillon e Carnaval. Até a última atualização (14/07), o Estado registrava 386.607 casos confirmados e 18.324 mortes pela doença.

“Não temos que celebrar nem Ano-Novo nem Carnaval diante de uma pandemia. Apenas com uma vacina pronta, aplicada e imunização feita poderemos ter celebrações que fazem parte do calendário do país, mas, neste momento, não”, comenta o governador em entrevista nesta quarta-feira (15).

Apesar da reabertura gradual em muitas regiões do Estado de São Paulo, Doria lembra que o Estado ainda está em quarentena. Segundo o Plano São Paulo, a cidade de São Paulo está na Fase 3 Amarela, no qual permite a reabertura de alguns setores da economia.

Desde o mês passado, duas vacinas diferentes estão sendo testados em São Paulo. A mais avançada é a vacina de Oxford, do Reino Unido, que está em sua 3ª fase.

Vale destacar que esse é o projeto mais avançado do mundo. Se for comprovada a eficácia, a vacina poderá ter o registro liberado em junho de 2021.

Reabertura de parques

Na semana passada, tanto o Governo como a Prefeitura de São Paulo permitiram a reabertura de alguns parques na capital paulista a partir desta segunda-feira (13). O horário de funcionamento e capacidade das unidades serão reduzidos, além disso, serão tomadas uma série de medidas sanitárias a fim de evitar o contagio da doença.

Reabertura de academia

A reabertura de academias estava prevista para acontecer somente na Fase 4 Verde do Plano São Paulo, no entanto o Governo de SP autorizou a reabertura desse serviço já na Fase 3 Amarela com 30% de sua capacidade, 10% a menos do que os setores da etapa atual.

Reabertura de cinemas e teatros

Segundo o Plano São Paulo, as regiões que permanecerem por 28 dias seguidos na Fase 3 Amarela, poderão reabrir, com limitações, espaços culturais como museus, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos.

Caso a capital paulista e as cidades da região do ABC e de Taboão da Serra mantiverem o controle da pandemia, estarão autorizadas em reabrir os espaços de lazer já no dia 27 deste mês.

Volta as aulas

A gestão estadual anunciou nesta segunda que as regiões que estão por 14 dias consecutivos na Fase 3 Amarela do Plano São Paulo, poderão retornar gradualmente as aulas presenciais. Neste primeiro momento, a volta às aulas serão para universidades e escolas técnicas estaduais.

Atualmente, apenas a cidade de São Paulo está livre para escolher a volta às atividades. Segundo a gestão estadual, as unidades escolares deverão respeitar protocolos sanitários como receber, no máximo, 35% dos alunos matriculados de cada curso. A prioridade serão para disciplinas voltadas à área da saúde.