Nascidos em fevereiro podem sacar a 3ª parcela do Auxílio Emergencial a partir de hoje (7)

A partir desta terça-feira (7), os nascidos no mês de fevereiro poderão sacar a 3ª parcela do Auxílio Emergencial. Quem recebe o benefício são autônomos, microempreendedores, desempregados e pessoas de baixa renda impactadas pela pandemia do coronavírus (covid-19).

O último depósito da 3ª parcela aconteceu no dia 4 de julho e está disponível na conta digital “Caixa Tem”, mesmo aqueles que indicaram conta de outro banco no cadastro.

Os próximos que poderão sacar o benefício serão os nascidos em março, porém só estarão autorizados no dia 1º de agosto. Confira os dias dos saques:

Março – 1º de agosto;

Abril – 8 de agosto;

Maio – 15 de agosto;

Junho – 29 de agosto;

Julho – 1º de setembro;

Agosto – 8 de setembro;

Setembro – 10 de setembro;

Outubro – 12 de setembro;

Novembro – 15 de setembro;

Dezembro – 19 de setembro.

Inicialmente, o Auxílio Emergencial teria apenas três parcelas, no entanto, no inicio de julho, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do benefício por mais dois meses, totalizando cinco pagamentos de R$ 600.

Ainda não há um calendário de saques da 4ª e 5ª parcela do Auxílio Emergencial.