Natal do Cantareira Norte Shopping tem vídeochamada com o Papai Noel em tela de 75 polegadas

Com o isolamento social, o Papai Noel não pode sair de casa, mas o Cantareira Norte Shopping encontrou um jeitinho de aproximá-lo das famílias virtualmente, através de uma tela gigante, de 75 polegadas, que está instalada na decoração de Natal do empreendimento, onde são realizadas vídeochamadas com o bom velhinho.

Com o tema Sítio do Papai Noel, a cenografia deste ano se destaca pelo casarão típico e uma árvore de Natal com mais de 10 metros de altura, além da fonte dos desejos, onde as famílias poderão jogar moedas e fazer pedidos. Toda arrecadação será doada para pessoas carentes da região.

Logo na entrada do “sítio”, há uma caixa de correspondência para as crianças depositarem suas cartinhas com os pedidos para o Papai Noel. E as vídeo-chamadas com o bom velhinho são realizadas todos os dias das 13h às 21h, e no dia 24 de dezembro, quando o contato será até 18h.

“Talvez este ano a emoção que o Natal traz consigo seja mais necessária e importante do que nunca. As famílias ficaram fragilizadas e a possibilidade de um final de ano mais alegre é o que move o visitante até o shopping. Então, estamos fazendo o possível para encantá-lo, proporcionando momentos únicos, que marcarão as lembranças de crianças e adultos”, comenta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

Para completar o cenário de Natal, a decoração conta com bonecos, animais, hortinha, ovelhas animatrônicas, muito verde e muita iluminação para o público se envolver, fotografar tornar a ocasião ainda mais especial. Tudo seguindo os protocolos de segurança.

O centro de compras continuará seguindo o decreto da prefeitura, limitando o movimento a 60% da sua capacidade, realizando aferição de temperatura de todas as pessoas antes de entrarem no shopping, colaboradores e clientes e mantendo a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as dependências do empreendimento, exceto durante a alimentação.

Também intensificou a higienização das áreas comuns, adotou demarcações no piso em locais de filas para sinalizar a distância mínima necessária entre as pessoas e instalou totens com álcool em gel 70% em diferentes locais.