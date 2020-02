Nesta sexta (14) acontece a Feira de Empregabilidade na Faculdade Zumbi dos Palmares

Amanhã, 14 de fevereiro, acontece a Feira de Empregabilidade na Faculdade Zumbi dos Palmares. A ação contará com oficinas de qualificação e workshops gratuitos sobre o mercado de trabalho. Além disso, o CATe participará da atividade realizando um pré-cadastro para vagas de emprego.

As áreas com mais postos disponíveis são operador de telemarketing, com 250 oportunidades e comércio, com destaque para 100 vagas de atendentes que podem atuar em lanchonetes e restaurantes.

Há oportunidades para pessoas com deficiência, que precisam apresentar laudo médico no ato do cadastro. Para se candidatar às vagas de emprego é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Os dois últimos documentos são emitidos na hora bastando levar uma foto 3×4 atual.

A feita contará com as oficinas:

Oficina do Programa Elabora, promovidas pela Fundação Paulistana, que auxiliam na recolocação profissional de candidatos em busca de emprego;

A oficina “Habilidades e Comunicação para o Sucesso Profissional” oferece orientações que estimulam o participante a descobrir seus potenciais e possíveis opções de carreira, trabalhando conceitos como autoconhecimento, imagem pessoal e linguagem corporal;

Por fim, a oficina “Currículo e Processo Seletivo” que promove o desenvolvimento de competências e habilidades para elaborar currículos e fazer apresentações durante processos seletivos.

Além disso, durante todo o evento, analistas de negócios da Ade Sampa darão orientação sobre formalização como MEI (Microempreendedor Individual) e encaminhamento para cursos e programas promovidos pela agência.

Durante a feira, a Faculdade Zumbi dos Palmares também irá promover um café da manhã comunitário, workshops sobre o mercado de trabalho, além de processo seletivo para os interessados em ingressar nos cursos oferecidos pela instituição neste ano.

Feira de Empregabilidade

Quando: 14 de fevereiro, sexta-feira, das 9h às 18h

Onde: Faculdade Zumbi dos Palmares – Avenida Santos Dumont, 843

Entrada: Gratuita