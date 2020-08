No pós-pandemia tudo será diferente! Será?

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Nasceu na Freguesia do Ó; foi soldado do Exército Brasileiro, e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, e por último foi comandante do policiamento de trânsito (CPTran).Palestrante e instrutor sobre segurança pública e privada.

facebook.com/coronelvelozo – email: hlvelozo@uol.com.br

Tenho assistido algumas Lives, programas de entrevistas, onde muitas dessas pessoas entrevistas são abordadas por temas do pós-pandemia. São psicólogos, filósofos, estudiosos do comportamento humano e social, e na grande maioria é unânime a afirmação que a civilização humana sairá melhor.

Melhor na solidariedade, no comportamento, nas atitudes, enfim, atravessaremos para a fase evolutiva do ser humano espiritualizado.

Não tenho dúvida que muitos passarão por essa evolução, e outros muitos já evoluíram, e começaram a refletir sobre seu próprio comportamento durante esse momento que vivemos, e sem perceber, já estão neste processo evolutivo do melhor.

É nas dificuldades e nas tragédias coletivas que acordamos para pensar, interrogar e mudar nossos comportamentos.

Mas a história humana nos mostra ainda o outro lado. Quantas guerras e epidemias o mundo atravessou. Quantos bilhões já morreram em desgraça ao longo de nossa história vivendo momentos como este. Mesmo assim a nossa evolução espiritual não atingiu por completo a humanidade neste planeta.

Muitos usaram destas tragédias para se beneficiarem ou para se justificarem com atitudes usurpadoras do poder e da ganância da riqueza, sem qualquer preocupação com o próximo.

Desde março deste ano, quando de fato iniciou a pandemia em nosso país com a decretação da quarentena, já percebemos naquele momento, que alguns governantes e pessoas relacionadas ao poder público iniciaram uma verdadeira campanha da corrupção, aproveitando o “Estado de Emergência” que foi decretado em Estados e Municípios, dando carta branca para gastarem sem qualquer critério o dinheiro público. Resultado: a partir de maio denúncias começaram a cair no colo de nosso povo, como compras superfaturadas de insumos hospitalares, respiradores. Construção de hospitais de campanha, onde muitos nem foram utilizados, ou só uma pequena parte foi útil, e hoje aqueles que ainda não foram desmontados estão jogados ao relento como sucatas. Ao mesmo tempo, vimos pessoas morrerem em vários hospitais no país por não terem o mínimo de infraestrutura para atendê-los. Mas o dinheiro continuou e continua sendo gasto sem qualquer critério, e bilhões estão indo para o ralo, ou melhor para os bolsos de muita gente que está literalmente usando da desgraça humana como subterfúgio para enriquecer.

Como se isso não bastasse, percebemos nas atitudes destes mesmos governantes, decisões que são tomadas para conter ou amenizar o contagio, uma hipocrisia sem tamanho. Enquanto o governo multa milhares de empresas alegando aglomerações, o não cumprimento do uso de máscaras pelos clientes, entre outros, ao mesmo tempo observamos transportes públicos lotados sem qualquer fiscalização para controlar o fluxo e principalmente nenhum frasco de álcool em gel na entrada dos ônibus e metrô.

Um exemplo foi quando decretaram o rodízio alternado dia par e impar e acabaram lotando os transportes públicos. O que aconteceu? Milhares se contagiaram com o COVID-19. Infelizmente continuaremos a presenciar muitas mazelas de nossos governantes em todo país!

E mais: enquanto assistimos a várias entidades e pessoas alimentando e dando roupas aos moradores de rua, outros estão matando essas pessoas vulneráveis, oferecendo marmitex com comida envenenada. Até onde chega a crueldade humana.

Posso relatar aqui muitas situações do comportamento humano que vai totalmente na contramão das profecias daquelas pessoas entrevistas que mencionei no início desta matéria. O Ser humano é humano, e continuará a existir maldades que só esse ser existencial em nosso planeta consegue arquitetar e colocar em prática.

Mas também acredito e sempre acreditarei no ser humano bom e espiritualizado, pois somos maioria no universo, e vamos sair desta pandemia fortalecidos, pois a maioria de nós sairá melhor, mas a guerra do bom contra o mal, do certo contra o errado continuará eternamente, pois assim foi e continua sendo a evolução de todos nós seres humanos.